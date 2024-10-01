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Бизнес

Специалисты АПЗ в составе нижегородской делегации бизнес-миссии посетили Дагестан

04 октября 2024 14:21  [74] Бизнес

С 10 по 13 сентября специалисты Арзамасского приборостроительного завода в числе делегации Нижегородской области приняли участие в бизнес-миссии в Республику Дагестан. 

Цель поездки – развитие сотрудничества двух регионов. В состав нижегородской делегации от АПЗ вошли заместитель начальника отдела маркетинга по маркетингу Олег Акилов и заместитель начальника ОКСГП по развитию газового направления Пётр Хильченко. Программа визита была насыщенной.  Предприятия-участники провели более 60 переговоров, в ходе которых знакомились с потенциальными заказчиками, узнавали условия работы местных предприятий и предлагали свою продукцию без посредников.

"В Дагестане пока мало знают о нашей продукции. Поэтому в планах было порядка десяти встреч, – рассказывает Олег Акилов. – Большой интерес вызвал "Миотон-М". Мы общались с представителями нескольких детских реабилитационных центров, Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, кафедры медицинской реабилитации Дагестанского государс­твенного медицинского университета, компании­дистрибьютора медицинского оборудования. Они внимательно изучили отзывы лечебных учреждений, использующих миостимулятор в своей работе".

Внимание привлекла и перспективная разработка АПЗ – интеллектуальный счетчик воды СВК 15-3 SMART. Интерес в поставках арзамасских приборов учета проявили представители Махачкалинского морского торгового порта, а также Республики Мадагаскар. В последний день участники бизнес-миссии посетили Дербентский завод игристых вин, где посмотрели в работе ИС "АЛКО" марки АПЗ.

"Подобный формат работы помогает найти новых партнеров, клиентов и наладить бизнес-отношения", - отметили в АПЗ.

Поездка в Дагестан была организована Торгово-промышленной палатой Нижегородской области, Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональным центром "Мой бизнес".

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Олег Акилов

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Теги:
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