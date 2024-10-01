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Бизнес

VK и Ростелеком повысили скорость загрузки видео для пользователей

04 октября 2024 14:32  [53] Бизнес

Специалисты "Ростелекома" и VK внедрили улучшения для ускорения загрузки контента VK Видео для абонентов "Ростелекома". На инфраструктуре "Ростелекома" установлено более сотни кэш-серверов VK. 

Это позволило сократить на 20% задержки при просмотре видео и улучшить качество потокового контента. Узлы CDN-сети VK распределены по ключевым узлам сети "Ростелекома" по всей стране, что позволяет равномерно распределять нагрузку и обеспечивать быструю доставку контента даже в часы пиковых нагрузок. Видео загружается напрямую с CDN-серверов, находящихся в сети "Ростелекома", минуя удалённые дата-центры. 

Наталия Крючкова, вице-президент по работе с операторами связи ПАО "Ростелеком": "Сотрудничество с VK позволит абонентам "Ростелекома" пользоваться любыми цифровыми сервисами партнера с высоким качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд и многое другое". 

Сергей Ляджин, CTO Вконтакте и VK Видео: "Мы видим рост как загрузки, так и потребления контента VK Видео. Партнерство с ключевыми телекоммуникационными операторами, позволяет сделать процесс просмотра видео еще более комфортным и доступным для нашей аудитории".

 

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Теги:
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