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Общество

Сборная Гордумы Нижнего Новгорода заняла II место в соревнованиях по стрельбе

04 октября 2024 14:38  [57] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

3 октября 2024 года сборная команда городской Думы Нижнего Новгорода приняла участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и пистолета Макарова. Мероприятие состоялось на площадке Нижегородского областного спортивно-стрелкового клуба регионального отделения ДОСААФ России.

На очередном этапе XVII спартакиады ФСК "Парламент" выступили 15 команд из разных городов Нижегородской области. Команда городской Думы в составе заместителя председателя городской Думы Владимира Тарасова и сотрудников аппарата Анны Долговой, Ирины Гараниной, Андрея Третьякова, Игоря Сучкова и Игоря Михайлушкина заняла II место в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова.

А победителем турнира стал спортивный коллектив Законодательного собрания Нижегородской области.

Поздравляя команду с серебром Спартакиады, председатель городской Думы Евгений Чинцов выразил коллегам благодарность за поддержку лучших спортивных традиций Нижегородского края, волю к победе, сплоченность и умение добиваться достойного результата.

"Я рад, что спорт занимает не последнее место в жизни депутатов и сотрудников аппарата городской Думы. Некоторые из коллег стояли у истоков парламентской Спартакиады, и за годы участия в ней собрали целую коллекцию кубков и медалей в разных видах спорта. Отличный пример они подают другим. Каждому жму руку и желаю нашей команде и дальше держать марку!" - сказал спикер городской Думы.

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Теги:
Гордума Законодательное собрание Спартакиада
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