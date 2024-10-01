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Общество

Многомиллионные штрафы за рекламу на фургонах и прицепах предложили ввести в России

04 октября 2024 15:12  [121] Общество

В России предложили ввести штрафы в размере 10 млн рублей за рекламу, размещённую на фургонах и прицепах. Обращение с просьбой внести поправки в закон "О рекламе" поступила в Госдуму.

Жалобы поступают на надоедливую рекламу на прицепах, которые занимают свободные места на парковке.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал телеканалу "360", что предложение вполне целесообразное.

Он пояснил, что так поступают рекламные компании, которые нашли лазейку в законе. По закону, они они не имеют права находиться во дворах - за это предполагается штраф до 5 тысяч рублей. Но владельцев прицепов это не пугает, отметил Бородин.

"Говорят: "А что там, штраф пять тысяч рублей, нам ничего за это не будет. К нам подошли, сказали, мы отъехали дальше на 100 метров, и на этом всё". Они мешают людям, они мешают местным гражданам, люди не могут машину припарковать, даже скорая помощь не может к дому подъехать по одной причине - потому что стоит эта машина", - указал глава ФПБК, добавив, что нужно ужесточить правила.

"Они должны прекрасно понимать, что раз поставил [машину], будет [штраф] 10 миллионов. Ещё раз поставит — ещё будет 10 миллионов. Мы будем бить по карману, потому что они на этом зарабатывают. Соответственно, закон должен на них зарабатывать", — подчеркнул Бородин.

Эксперт добавил, что собранные штрафы пойдут в государственную казну.

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Теги:
Законопроекты Реклама Штраф
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