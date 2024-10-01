Нижегородцы смогут оценить свои "гибкие навыки" с помощью мини-игр Бизнес

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, быстрота реакции – в последние годы все эти навыки становятся все более востребованными среди работодателей. Наряду с профессиональными требованиями они ожидают от соискателей владения "гибкими навыками" (soft skills).

"Как показали исследования, российские работодатели все чаще обращают внимание на "гибкие навыки" соискателей, - рассказали эксперты Авито Работа. – За год число вакансий, где акцент сделан именно на soft skills, выросло на 9%. Одновременно с этим выросли и зарплаты в этом сегменте – примерно на 12%".

В отличие от профессионального опыта и стажа, эти навыки соискатели способны тренировать в повседневной жизни. Их жизненный опыт сослужит здесь лучшую службу, чем десятки умных книг. К слову, теперь оценить свой уровень владения "гибкими навыками" может каждый. Сделать это можно с помощью нового проекта "Скиллы в IRL" на платформе Вконтакте, разработанного Авито Работа. Молодым нижегородцам достаточно пройти серию мини-игр, чтобы увидеть, как игровые навыки трансформируются в востребованные на рынке труда умения.

"Прохождение каждого теста занимает не больше 30 секунд, - поделился впечатлениями студент Виктор Трифонов. – Все очень быстро и интересно! За каждый тест получаешь от 0 до 100 баллов по разным критериям. Всего в списке семь навыков – коммуникабельность, стрессоустойчивость, скорость реакции, грамотность, внимание и логика. В принципе все они пригодятся при устройстве на работу! Признаюсь честно, мне это здорово помогло поднять самооценку. Мне казалось, что я еще совсем ничего не умею, и на первой работе мне придется туго. Но оказалось, что soft skills я владею неплохо. Для начала это прекрасно!".

По результатам такого тестирования составляется индивидуальный профиль soft skills каждого пользователя. На его основе потом генерируется персональная подборка вакансий, где эти навыки будут наиболее востребованными. Новинку уже опробовали молодежные блогеры, среди которых Dmitry_Lixxx, Derzko69, Fenya и другие. Пройдя тестирование, каждый пользователь может сравнить свои результаты с баллами популярных стримеров.