Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
04 октября 2024 16:17  [19] Более 200 специалистов нижегородских компаний получили сертификаты внутренних тренеров 
04 октября 2024 15:36  [104] Купно за едино: "Ростелеком" предложил сотрудничество региональным операторам в Нижнем Новгороде
04 октября 2024 15:25  [101] Нижегородцы смогут оценить свои "гибкие навыки" с помощью мини-игр
04 октября 2024 14:32  [119] VK и Ростелеком повысили скорость загрузки видео для пользователей
04 октября 2024 14:21  [123] Специалисты АПЗ в составе нижегородской делегации бизнес-миссии посетили Дагестан
04 октября 2024 13:08  [168] Крупные банки повышают ставки по вкладам
04 октября 2024 11:32  [178] МТС приглашает нижегородских школьников и студентов в школу аналитиков данных
03 октября 2024 18:51  [377] Нижегородские инноваторы привлекли на 80% больше средств от Фонда содействия инновациям в 2024 году
03 октября 2024 16:35  [354] Нижегородские компании приглашаются на вебинары по работе с маркировкой товаров
03 октября 2024 16:15  [323] "ЛУКОЙЛ" награжден за лучшие практики устойчивого развития
Бизнес

Нижегородцы смогут оценить свои "гибкие навыки" с помощью мини-игр

04 октября 2024 15:25  [101] Бизнес

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, быстрота реакции – в последние годы все эти навыки становятся все более востребованными среди работодателей. Наряду с профессиональными требованиями они ожидают от соискателей владения "гибкими навыками" (soft skills).

"Как показали исследования, российские работодатели все чаще обращают внимание на "гибкие навыки" соискателей, - рассказали эксперты Авито Работа. – За год число вакансий, где акцент сделан именно на soft skills, выросло на 9%. Одновременно с этим выросли и зарплаты в этом сегменте – примерно на 12%".

В отличие от профессионального опыта и стажа, эти навыки соискатели способны тренировать в повседневной жизни. Их жизненный опыт сослужит здесь лучшую службу, чем десятки умных книг. К слову, теперь оценить свой уровень владения "гибкими навыками" может каждый. Сделать это можно с помощью нового проекта "Скиллы в IRL" на платформе Вконтакте, разработанного Авито Работа. Молодым нижегородцам достаточно пройти серию мини-игр, чтобы увидеть, как игровые навыки трансформируются в востребованные на рынке труда умения.

"Прохождение каждого теста занимает не больше 30 секунд, - поделился впечатлениями студент Виктор Трифонов. – Все очень быстро и интересно! За каждый тест получаешь от 0 до 100 баллов по разным критериям. Всего в списке семь навыков – коммуникабельность, стрессоустойчивость, скорость реакции, грамотность, внимание и логика. В принципе все они пригодятся при устройстве на работу! Признаюсь честно, мне это здорово помогло поднять самооценку. Мне казалось, что я еще совсем ничего не умею, и на первой работе мне придется туго. Но оказалось, что soft skills я владею неплохо. Для начала это прекрасно!".

По результатам такого тестирования составляется индивидуальный профиль soft skills каждого пользователя. На его основе потом генерируется персональная подборка вакансий, где эти навыки будут наиболее востребованными. Новинку уже опробовали молодежные блогеры, среди которых Dmitry_Lixxx, Derzko69, Fenya и другие. Пройдя тестирование, каждый пользователь может сравнить свои результаты с баллами популярных стримеров.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авито
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph