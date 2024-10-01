Юрий Шалабаев: "В нижегородских школах работают профессионалы своего дела" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя.

"Уверен, каждый из нас на протяжении всей жизни вспоминает своих любимых педагогов — тех, кто вложил в нас знания, научил стремиться к лучшему и, самое главное, показал, что доброта и отзывчивость способны изменить мир", - отметил мэр.

"В нижегородских школах работают профессионалы своего дела. Каждый год десятки школ и учителей участвуют в городских грантовых конкурсах, чтобы представить свои инновационные программы. С успехом выступают на крупных федеральных и международных площадках. А наши школьники, благодаря своим педагогам, неизменно становятся победителями олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, с честью представляя родной город", - добавил градоначальник.

"Дорогие учителя! Пусть вам сопутствуют успех и вдохновение, пусть каждый день приносит радость от общения с детьми! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!" - сказал в заключение Юрий Шалабаев.