Нижегородская область поделилась опытом работы региональных госпабликов в создании безопасной цифровой среды

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Роль государственных пабликов в обеспечении информационной безопасности страны обсудили на VI Межрегиональной конференции Приволжского федерального округа "Инфофорум-Прикамье" в Перми.
Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, в конференции участвовали представители органов власти, бизнеса, компаний-разработчиков, промышленных предприятий, институтов развития.
Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что госпаблики — это часть критической инфраструктуры обеспечения информационного суверенитета страны. Он подчеркнул, что "готовность к замещению отечественными аналогами средств защиты информации на объектах критической информационной инфраструктуры сегодня оценивается высоко, цифры по замещению приближаются к ста процентам".
На тематической секции от АНО "Диалог Регионы" участники форума обсудили, как госпаблики могут обеспечить информационную безопасность. Опытом поделились руководители ЦУР регионов Приволжья, а также приглашенные специалисты.
Заместитель руководителя ЦУР Нижегородской области Оксана Панагушина рассказала о важной роли госпабликов в опровержении недостоверной информации.
"С начала года только в Нижегородской области выявлено более 70 информационных фейков. В основном, они были связаны с угрозами атаки беспилотников, несуществующими возгораниями, разными способами мошенничества. Опровергать ложную информацию надо быстро, чтобы не допустить ее распространения и паники. Самый оперативный канал опровержения фейков – это госпаблики. Рекомендую всем подписаться на официальные страницы органов власти, чтобы не потеряться в потоке информации", – отметила Оксана Панагушина.
На конференции также состоялось награждение регионов-участников окружного конкурса "Лучший госпаблик ПФО". Нижегородская область получила награду за лучшую официальную страницу организации.
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