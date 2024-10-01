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Бизнес

Классифайд начали запускать игровые механизмы для своих пользователей

04 октября 2024 17:34  [65] Бизнес

Выполняй несложные задания, совершенствуй свои навыки и получай дополнительные бонусы – эта игровая схема знакома всем с детства. Сначала она применялась исключительно в компьютерных играх, потом стала использоваться на образовательных платформах и вот теперь добралась до классифайд. Одними из первых игровые и конкурсные механизмы у себя решили применить Авито. Теперь в личном профиле каждого пользователя можно увидеть новый раздел "Награды за задания". Здесь указаны все обновляемые активности и призы, которые можно получить за их выполнение.

"Сейчас классифайд перерастает в площадку, которые помогают своим пользователям решить множество жизненных вопросов, - рассказал директор по продукту для частных пользователей Авито Виталий Туманов. – К примеру, на нашей площадке постоянно появляются новые разделы и дополнительный функционал. Проще всего с ними познакомиться через геймификационные механики".

Со 2 октября новый раздел начал работать в тестовом режиме. Он уже доступен и в мобильных приложениях, и в десктоп-версии, но пока для большинства пользователей. Для всей аудитории он станет доступен в следующем году. В перспективе планируется создавать персонализированные задания и челленджи для каждого пользователя, а затем – внедрить специальные задания от продавцов. Как ожидается, это позволит улучшить коммуникацию между продавцами и потребителями, что откроет новую веху в работе классифайд. Не исключено, что затем эта тенденция перейдет и на другие сферы рынка.

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Теги:
Авито
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