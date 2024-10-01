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Общество

Туристический потенциал набережных обсудили на конференции в Нижнем Новгороде

04 октября 2024 18:06  [130] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Туристический потенциал набережных городов, расположенных на реках, обсудили на конференции в Нижнем Новгороде.

Как сообщает НТА-Приволжье, в областном центре проходит Всероссийская научно-практическая конференция "Культурный трансфер 3: региональный аспект. Туризм в России: регион "Большая Волга".

По словам экспертов, набережным Казани, Саратова и Уфы не хватает коммерческой составляющей. В качестве положительного примера был приведен Нижний Новгород с его фестивальной программой "Столица закатов".

Как подчеркнули участники мероприятия, набережные в Нижнем Новгороде пользуются большим вниманием со стороны туристов и имеют высокую коммерческую привлекательность.

Ранее сообщалось, что платформу для согласования уличных выступлений тестируют в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Инвестиции Туризм
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