Эксперт-мониторинг событий с 27 сентября по 4 октября 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "О дарвинизме и эволюционной теории в школе", "Абсолютный терроризм: миграционный аспект национальной безопасности", "Историко-литературный фестиваль "Читай Горький" прошел в Нижнем Новгороде".

Федеральная тема –"Не по спирали…". О дарвинизме и эволюционной теории в школе

Эксперт "Минин-центра", русский философ, общественный деятель, директор Института динамического консерватизма, д.филос.н., постоянный член и заместитель председателя Изборского клуба Виталий Аверьянов:

"1.

Я специально интересовался - в школе теорию эволюции до сих пор преподают по совершенно архаичным методикам. Не знаю, правильно ли журналисты передают посылы Хучиева и священника Лукьянова, но в их словах удивляет апелляция к религии.

Дело-то не в религии. Учебники и курсы должны быть переделаны вменяемыми учеными, которые представили бы сбалансированную картину этой проблемы. Рассказали бы и про старый эволюционизм, не забыв про его корни, но и про религиозные трактовки, и про номогенез.

Детям нужно дать адекватное представление о заблуждениях науки последних веков. Чтобы понимали: наука развивается, и она никогда не имеет права называть свои выводы истиной в последней инстанции и чем-то непогрешимым. Не нужно бояться развития критического мышления у детей, недопустимо делать из них "зубрил" и узколобых повторителей заученных правил.

2.

Тема эволюции, кстати, философская тема. Философия призвана обобщать данные естественных наук, опираясь на них. В случае с теорией Дарвина мы имеем дело с квази-религией. Аксиомы там стоят впереди фактов, и затем факты интерпретируются под эти аксиомы. Впрочем, уже сам Дарвин в поздние годы подверг свой "классический" подход серьезной ревизии.

Что касается теории эволюции природы вообще - как философ я не вижу под ней достаточных оснований. Природа находится в сложном становлении, но нельзя сказать, что она развивается прогрессивно, для этого нет убедительной доказательной базы. Особенно большие неувязки эволюционизм демонстрирует как раз в вопросе происхождения человека. Хотя и о происхождении жизни позитивная наука ничего вразумительного не сказала.

Если вам все это интересно - посмотрите в качестве примера статью Ярослава Бутакова вот в этом выпуске журнала "Изборский клуб". Она не исчерпывающим образом, но многое проясняет, акценты верно в общем расставляет. В частности, Бутаков пишет: "В геологии существует приоритет палеонтологических методов датирования над любыми другими (…) Любая палеонтологическая находка может быть подогнана под теорию эволюции. Следовательно, с помощью палеонтологии нельзя опровергнуть эту теорию в принципе. Стало быть, теория эволюции сродни прогнозу астролога или гадалки, который всегда составляется таким образом, что его невозможно уличить во лжи. Отсюда следует, что теория эволюции лишена главного свойства научной теории — возможности её экспериментального опровержения".

Я не призываю снять из школьного курса эволюционную теорию, и не отрицаю ее напрочь. Скорее я здесь скептик. То есть указываю на недостаточную обоснованность этой теории, а, следовательно, и близорукость самой эволюционистской установки в мировоззрении, которую внедрили в голову современного человека очень глубоко.

Эволюция природы вообще - это эволюция природы как сложной суперсистемы. Как известно, факт эволюции мертвой природы вообще всерьез не обсуждается. А в живой природе что мы видим? Мы видим циклы эволюции-инволюции (заканчивающиеся смертью) конкретных феноменов. И это так и в биологии, и в производных науках, изучающих сверхсложные системы (общество, культуру и т.д.). Вот это мы видим воочию.

В то время как гипотезы о бесконечной эволюции систем - это действительно из той области, где наука заканчивается. Это уже область мифа, эпоса, религии. Эволюционизм вообще необъясним без религиозной или квази-религиозной подоплеки – телеологии, объяснения мира с позиций целеполагания. Но одно дело честно исповедовать религиозные взгляды, а другое дело протаскивать квази-религию контрабандой, под видом научного объективизма.

По сути, эволюционизм является производной от деизма. Что же касается атеизма XIX-XX веков – по моему глубокому убеждению, это своеобразная промежуточная станция между деизмом и современным трансгуманизмом, имеющим явные оккультные корни. Атеизм вообще не такое чистое, рафинированное по своей сути мировоззрение, как тому учили советских детей.

3.

Наблюдая за развитием дискуссии о дарвинизме в школе - я все больше задаюсь вопросом: кто это организовал?

Почему на передний край выдвинуты представители подчеркнуто религиозных групп? Это большая ошибка. Противопоставлять устаревшую дарвинистскую модель модели религиозной - это значит стравливать два непримиримых полюса в обществе. То ли дурь и неумелость, то ли сознательная деструкция.

Нам нужен не цирк с битвой двух одиозных персонажей: отпетого мракобеса-атеиста образца XIX века и подобного ему мракобеса-креациониста. Общество отторгнет, естественно, обоих. А что в итоге? Вред будет и для умных атеистов, и для умных православных (и мусульман, само собой). Проиграют умные, выиграет же система, которая не хочет избавляться от застарелой глупости и болезни в нашей средней школе.

А система не хочет изменений – подтверждение тому недавнее заявление Комиссии по лженауке при РАН, в котором они в очередной раз заявили, что курс биологии должен определяться только профильными специалистами, дескать, не лезьте не в свою епархию. Но если профильные специалисты не исправляют анахроничное преподавание в школе в соответствии с нынешним состоянием науки – то, спрашивается, кто этим будет заниматься? Родители, общественность и религиозные организации вынуждены обращать внимание на эту проблему.

Комиссия при экспертном совете РАН в своем заявлении именно что отмахивается от любых претензий, выступая как клерки, защищающие честь мундира и неприкосновенность своего цеха, а не как честные ученые. Иначе они не стали бы выдавать гипотезу об "универсальном общем предке" за непререкаемую научную догму. "Человек, - заявляют они, - имеет общего предка не только с шимпанзе, но и со всеми клеточными формами жизни на планете. Этот вопрос не является предметом спора среди профильных специалистов: биологов, антропологов и палеонтологов, как в России, так и в мире. Этот вопрос также не является вопросом веры".

Но это явное лукавство, для самих эволюционистов их теория стала именно что предметом веры. Они настолько уверовали в нее, что превратили из гипотезы, которую необходимо подтверждать, в систему критериев для самих исследований. Не из добываемых фактов складывается картина эволюции, а напротив сами факты сортируются и отбраковываются в зависимости от того, укладываются ли они в единственно верное учение. Факты интерпретируются под готовую модель, и возникает порочный круг. К примеру, как уже говорилось выше на примере статьи Бутакова, произошла эта подмена в таком вопросе как датирование палеонтологических находок. Точное датирование должно было бы быть основанием теории эволюции, а получается наоборот.

Но биологи отрицают, что здесь имеет место порочный круг, поскольку, признав такое, они признали бы зыбкость фундаментальных аксиом доминирующей "научной картины мира".

Правдоподобное, удобное для склеивания картины мира выдается за истинное и не подлежащее критике. Зачем что-то подвергать сомнению, если оно "работает"? При этом в последние десятилетия нарастают симптомы авторитаризма в глобальной науке, когда альтернативные гипотезы вытесняются. Ученые, рассматривающие неэволюционные гипотезы, просто боятся публиковать статьи на эти темы либо заранее знают, что статьи такого рода в научных изданиях не примут.

Для оценки науки нужны не только экспериментальные подтверждения, но и работа с предубеждениями самого ученого, равно как и с предубеждениями научных школ. Комиссия при РАН наверняка ведь слышала, что такое постпозитивизм, и что обойти его принципы сегодня уже не получается. Особенно в тех областях знания, где степень идеологизированности высока. А теория эволюции – это весьма идеологизированная область знания. Недаром возник даже термин "социал-дарвинизм", если метафорический, то и весьма красноречивый.

4.

Эволюционизм как таковой - это никакая не "священная корова". Дети должны о нем знать, и знать о том, что по нему отсутствует мировоззренческий консенсус. Также как никому нельзя навязывать креационизм, но знать первую книгу Библии следует любому культурному человеку.

Нам, родителям и детям, настоящей российской науке и конструктивному мировоззрению Русской цивилизации нужны умные современные учебники по биологии. Там должна быть гармоничная база знаний для детей: как для будущих биологов, так и для будущих носителей культуры, позволяющей им развиваться и изучать мир как он есть, а не повторять внедренные в сознание предыдущего поколения спорные установки.

Большим лукавством было бы также сводить проблему только к прикладной науке. Тема эволюции далеко выходит не только за рамки экспериментальной биологии, но и биологии вообще. Впрочем, и само происхождение дарвинизма не стоит считать "чисто научным". Недаром Карл Маркс заметил об этой теории: "Дарвин узнал в мире животных и растений своё английское общество…".

Вышедшая в 1859 году книга Дарвина носила такое полное название "О происхождении видов посредством естественного отбора, или Предохранение избранных рас в борьбе за жизнь". Обращает на себя внимание понятие "избранная раса".

Вообще у англичан принцип борьбы за существование и эволюции как процесса, обусловленного такой борьбой, - нечто вроде семейного, домашнего порока (дядя Дарвина Эразм был явным предшественником и учителем своего племянника). Касается это не только биологии, но и политологии (Гоббс), политэкономии (Адам Смит), а после Дарвина многих других "научных" открытий славных англичан (вплоть до меметики Докинза, где опять воспроизводится все та же "борьба за существование" и киплинговский закон джунглей).

Это не мировая наука, это скорее семейно-родовая англосаксонская склонность, нечто вроде наследственной психической девиации. А книжка Дарвина очень пришлась кстати сразу после восстания сипаев в Индии. Сипаев расстреливали, привязав к жерлам пушек. А потом вышел Дарвин с его сенсационной книгой, которую тут же раскупили…

Ну и зачем же мы будем рассматривать это как чистую бескорыстную науку? Раз эта распущенность, доведенная до степени почти психоза, сошлась с привычкой к расизму и финансово-властным интересам Ост-Индской компании, кормящей Британию и накачивающей ее предметами роскоши? Выдающийся наш мыслитель Н.Я. Данилевский при жизни Дарвина вполне убедительно уже все разобрал, задолго до открытия ДНК. Нет, здесь разговор никак не сводится к чистой науке. Не может сводиться!

5.

Как же правильно подавать проблему эволюции в школе?

Если бы современному ученому, адекватному уровню нынешней науки и философии (а не застрявшему в старых парадигмах), не предубежденному против религии, но и не стремящемуся подменить современную научность богословием, поставить задачу объяснить детям проблему эволюции природы доступным языком – с чем бы такой ученый столкнулся?

С тем, что современный уровень понимания (так называемый универсальный эволюционизм) чрезвычайно сложен. К тому же его ткань состоит из множества дискуссий, и сам он открыт для множества возражений. Так как же все это объяснить детям?

Однако, товарищи, господа, братья и сестры! Сложность задачи - не повод оставить школьное преподавание в плену устаревшего образа науки, нашпигованного просто-напросто ложными и фальшивыми положениями.

Надо как-то выходить из этой ситуации. Пусть будет конкурс на лучшую методу введения школьника в данную проблематику. Победителей наградить. Их методики использовать в новых учебниках. Как-то так!

Каковы же требования к подобной методике? Предлагаю рассмотреть следующие требования:

1). учесть достижения теории систем и синергетики, показывая детям на примерах, что существуют феномены самоорганизации;

2). рассказать о Дарвине, его ошибках и упрощениях, о спорах вокруг его положений;

3). рассказать о русском космизме (Федоров и Циолковский в первую очередь) и о ноосферном направлении (Вернадский), не ограничиваясь одной биосферой;

4). рассказать о религиозных доктринах происхождения мира и жизни и развития жизни не только по традиционным богословам (Шестоднев), но и через науку (К. Лоренц и др.);

5). рассказать о теории номогенеза и об открытых им загадочных и таинственных закономерностях, признав, что наука не может их пока объяснить, и что там много споров (направленная эволюция, цефализация, антропный принцип);

6). честно признать, что у нас нет ответа на вопрос, к чему ведет природу так называемый эволюционный отбор, действительно ли лучшее и более совершенное всегда побеждает, а худшее отмирает (но нам с вами понятно, что, мягко говоря, не всегда);

7). наконец, дерзнуть рассказать о рисках и угрозах трансгуманистической версии развития.

8). и самое главное: попробовать внушить детям, что от их доброй воли и будущих творческих решений многое зависит и в понимании и разгадке этих тайн, и даже в самом направлении развития человека и природы!

Спрашивается: можно ли всё это детям объяснить? На определенном уровне, думаю, можно. Толку было бы гораздо больше, чем если оставить все как есть или написать какой-нибудь тенденциозный курс в угоду лишь одной из "партий" внутри общества.

6.

По поводу выступления Патриарха Кирилла о его симпатии к эволюционизму. Ну и слава Богу! Честно говоря, я не заметил, чтобы кто-то призывал к запрету теории эволюции. Разве что какие-то оголтелые блогеры. Вообще же плохо, что эту тему "повесили" на православных и мусульман.

Когда-то большевики использовали теорию Дарвина в целях антирелигиозной пропаганды. Это невозможно отрицать. Но сейчас уже наука находится на другом уровне, и ее отношения с религией - тоже.

Патриарх может говорить что угодно, но эволюционизм скорее деистская (масонская) программа интерпретации природы. Что в этой программе главное? Что Бог "отпустил" созданную Им природу и дал ей развиваться и мутировать без Своих сверхъестественных вмешательств.

В результате эволюционисты вслед за классиками диалектики описали становление природы от простого к сложному. То есть, иными словами, подменили факты наблюдения за природой фактами наблюдения за человеческим сознанием. Это в гносеологии познание идет от простого к сложному. Так работают "мозги". Но природа во всех своих ипостасях (включая человеческое общество) работает по-другому.

По слову Высоцкого:

Я думаю, ученые наврали (…)

Развитие идет не по спирали,

А вкривь и вкось, вразрез, наперерез…

Вот так, если популярно, без зауми, я бы прокомментировал суть проблемы".

Региональная тема – "Абсолютный терроризм: миграционный аспект национальной безопасности"

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев считает, что состоявшаяся 27 сентября 2024 года в Доме народного единства Всероссийская научно-практическая конференция "Абсолютный терроризм v.3.0: миграционный аспект национальной безопасности" является важным событием федерального уровня.

"Следует отметить, что Нижний Новгород выступает в качестве площадки для проведения данной конференции уже третий год. Первая конференция состоялась в 2022 году и была посвящена обсуждению угроз международной молодежной субкультуры "Колумбайн", вторая прошла в 2023 году и была сфокусирована на задачах противодействия деструктивным течениям как террористической угрозе в условиях СВО. Организатором конференции выступает Правительство Нижегородской области, а непосредственную работу по организации и проведению мероприятия осуществляет Дом народного единства в Нижнем Новгороде. В проведении конференции участвуют федеральные ведомства, такие, как Национальный антитеррористический комитет, а также органы государственной власти и местного самоуправления из различных российских регионов.

Важной особенностью данной конференции является то, что ее основной задачей является выработка рекомендаций, направленных на использование в практической деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. По итогам работы пленарных заседаний и тематических секций создаются методические пособия, предназначенные для практического применения. Широкий состав участников мероприятия - представители образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие - позволяет обеспечить максимальный охват целевой аудитории и обеспечить трансляцию этих рекомендаций на федеральном уровне. В этом году в конференции приняли участие более 300 человек, представлявших различные субъекты РФ.

Выбор проблематики конференции в 2024 году обусловлен важностью миграционной политики в современной федеральной и региональной повестке. В условиях проведения специальной военной операции миграционная сфера представляет особый интерес не только с экономической и демографической точки зрения, но и в контексте обеспечения национальной безопасности. Важным трендом конференции стал дискурс об объективной необходимости трансформации действующей миграционной политики путем перехода к использованию механизмов регулирования миграции. Среди тем, поднятых на конференции, также следует отметить негативную роль различных аспектов внешней трудовой миграции для экономического развития страны. В рамках работы конференции было представлено методическое пособие "Миграционные риски национальной безопасности России", включающее в себя действующую нормативно-правовую базу миграционной политики в России, а также справочник организаций, признанных российским законодательством террористическими и экстремистскими.

Несомненным достоинством конференции стало участие в ее работе признанных экспертов федерального уровня в области изучения деструктивных течений, миграционной политики и проблем обеспечения национальной безопасности. В пленарном заседании приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, председатель Национального антитеррористического комитета Кирилл Кабанов и член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Валерий Зорин. Модераторами конференции выступили министр внутренней политики Нижегородской области Павел Карасев и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

В целом, можно отметить, что данная научно-практическая конференция представляет собой уникальный опыт постоянно действующей экспертной площадки федерального значения, объединяющей экспертов-практиков, ученых-исследователей и представителей управленческих структур. Работа конференции вносит важный вклад в выработку концептуальных основ и методов практической реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Обсуждение в рамках работы конференции различных проблем, в том числе имеющих резонансный характер, способствует объективному и эффективному поиску их решения на региональном и федеральном уровне.

Таким образом, сегодня Нижегородская область является одним из ведущих аналитических центров России в сфере противодействия терроризму и экстремизму".

Муниципальная тема – "Историко-литературный фестиваль "Читай Горький" прошел в Нижнем Новгороде"

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что в Нижнем Новгороде 27-29 сентября на площадках Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина проходил шестой по счету историко-литературный фестиваль "Читай Горький".

"В рамках фестиваля были проведены книжно-иллюстративная выставка "Культурный Нижний", выставка-ярмарка книжных издательств, презентация книжных новинок (в том числе краеведческих), мастер-классы и ряд других мероприятий.

Одним из главнейших событий фестиваля стала церемония награждения победителей конкурса "Лучшая книга по истории и культуре Нижегородского края", который ежегодно проводится совместно с библиотекой обществом "Нижегородский краевед" и Центром краеведческих исследований ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

В этом году были объявлены лучшие издания за 2023 год в таких номинациях, как "Сборники научных статей и материалы конференций", "Книги для детей и юношества", "Издания, посвященные юбилейным и памятным датам", "История и культура Нижегородского края в Новое время", "Альбомы и каталоги", "Книги о малых городах, селах и районах Нижегородской области", "Книги по древней истории Нижегородского края", "Книги военно-патриотической тематики".

Помимо этого, специальный приз "Книга года" был присужден книге Е.И. Гребнева "Благочестие и милосердие. В Макарьевской части Нижнего Новгорода", а краеведом года был объявлен действительный член общества "Нижегородский краевед" А.В. Малышев, автор труда "По царской Сакме: древние дороги Волго-Окско-Сурского междуречья: опыт исторической реконструкции" и других книг по этнической истории Нижегородского Поволжья.

Примечательно, что в фестивале приняли участие не только крупнейшие нижегородские издательства ("Деком", "БегемотНН", "Литера", "Кварц", "Юникопи", "Болдино" и другие), но и крупнейшие литературные издания, в частности, один из старейших литературных журналов "Москва", с которым имеется давнее сотрудничество ведущих нижегородских прозаиков и поэтов.

Отметим, что проведение фестиваля уже давно стало знаковым событием на культурной карте Поволжья ввиду многообразия направлений его деятельности. Центр фестиваля - библиотека - в ходе его проведения становится не только местом презентации книжных новинок, но и площадкой для коммуникации авторов, издателей и читателей, обсуждения новых форматов развития и деятельности краеведческой, книжной и библиотечной сфер".