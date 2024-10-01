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Политика

Почти 265 тысяч нижегородцев воспользовались ДЭГ в Единый день голосования-2024

04 октября 2024 19:24  [111] Политика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской области в 2024 году в Единый день голосования 266 тысяч человек проголосовали дистанционно, сообщает НТА-Приволжье.

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко рассказал, что заявление на участие в ДЭГ в Нижегородской области подали 288 тыс. человек, из них 266 тыс. сделали свое волеизъявление дистанционно.

"Несмотря на то, что у нас было дистанционное электронное голосование, 55 тыс. жителей Нижегородской области воспользовались механизмом "Мобильный избиратель". То есть, они хотели проголосовать бумажным бюллетенем не по месту своей прописки, регистрации, а там, где им удобно, либо в другом населённом пункте Нижегородской области, либо в другом субъекте федерации", - отметил Евгений Шевченко.

Он также добавил, что в 2025 году на выборах в России планируется внедрение новой цифровой платформы для всех избирательных комиссий во всех регионах. 

Как сообщалось ранее, "Единая Россия" с большим отрывом победила в ЕДГ-2024.

 

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