Председателем Совета ветеранов АПЗ избрана Татьяна Сухарева Общество

Отчетно-выборная конференция ветеранской организации АПЗ состоялась на предприятии. На ближайшие два года председателем Совета ветеранов АПЗ избрана Татьяна Сухарева.

Со словами благодарности к ветеранам обратился генеральный директор Андрей Капустин.

"Рад приветствовать вас в стенах родного предприятия. Вы отдали ему десятки лет своего труда, а взамен получили не только материальные блага. Кто-то нашел здесь вторую половину, а у кого-то сейчас работают дети или внуки. Завод активно развивается сегодня. Строится новый корпус, ремонтируются производственные и бытовые помещения, при поддержке государства идет масштабное техническое переоснащение. Сегодня выпуск продукции, которую вы хорошо помните и знаете, вырос в разы, при этом наш коллектив по численности значительно меньше, чем был в период вашего труда. В следующем году мы направим серьезные средства на ремонт ДК "Ритм" и спортклуба "Знамя", проведем индексацию выплат нашим ветеранам а также и других выплат по действующим на предприятии положениям. Сегодня нам это по силам", - сказал гендиректор АПЗ.

Также в рамках конференции прошло вручение медалей и удостоверений новым почетным ветеранам труда АПЗ, награждение активистов ветеранской организации.

Делегаты заслушали отчет председателя Совета ветеранов Татьяны Сухаревой за два года работы. Выступление еще раз подтвердило, что ветераны АПЗ живут активной и интересной жизнью. Без них не обходится ни одно заводское и городское мероприятие – будь то издание книги, шахматный турнир или КВН. Они ведут профориентационную работу со школьниками и студентами, рассказывая на встречах с ними о своем трудовом пути. Ездят на экскурсии, участвуют в поэтических вечерах. Одними из первых начали и продолжают сбор гуманитарной помощи на СВО.

Завод тоже не остается в долгу перед бывшими работниками. В знак благодарности и признательности за годы труда руководство предприятия оказывает всестороннюю поддержку: ветераны получают материальные выплаты – в связи с присвоением звания "Почетный ветеран труда АО "АПЗ", к праздничным датам; подарки к юбилеям; они имеют возможность отдохнуть в профилактории "Морозовский" по льготной стоимости. К решению различных бытовых вопросов, с которыми ветераны обращаются на завод – чистка снега, уборка дров и другие, – подключаются ребята Молодежного совета. С вниманием к заводским ветеранам относится и проф­союзная организация АПЗ.

"Спасибо за работу и новых трудовых успехов в следующем отчетном периоде 2024-2026 годов", - отметил Андрей Капустин.

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Артур Баранов