Календарь праздничных дней на 2025 год утвержден в России

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Правительство России утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства России.
В предстоящем году новогодние праздники продлятся 11 дней. Россияне будут отдыхать с 29 декабря до 8 января включительно. Нерабочие дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу, перенесли на пятницу 2 мая и среду 31 декабря 2025 года.
Праздновать День защитника Отечества граждане будут два дня: 22 и 23 февраля. Также два дня станут выходными в Международный женский день: 8 и 9 марта. Так как День защитника отечества и Международный женский день выпадают на выходные, эти нерабочие дни решили перенести на 8 мая и 13 июня.
В майские праздники выходными объявлены дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Четыре дня подряд будут отдыхать россияне на День России - с 12 по 15 июня. В ноябре нерабочими будут три дня подряд — с 2 по 4 ноября.
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