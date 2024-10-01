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Общество

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе рисунка "Мир начинается с семьи"

06 октября 2024 12:03  [95] Общество

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе рисунка "Мир начинается с семьи". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, работы от воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащиеся школ в возрасте от 5 до 17 лет принимаются на портале "Карта жителя Нижегородской области" до 15 октября.

Помимо призов, участники смогут получить карты жителя с индивидуальным дизайном собственного рисунка

Конкурс проводится в рамках Года семьи для популяризации традиционных семейных ценностей среди молодёжи и привлечения внимания к детскому творчеству.

"Мы продлили прием заявок, чтобы ещё больше юных нижегородцев смогли принять участие в конкурсе. Призеры и победители получат графические планшеты, карты с индивидуальным дизайном собственного рисунка, а все участники – цифровые грамоты", - обратил внимание директор ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики" Виталий Климашов.

Конкурс пройдёт в несколько этапов. Работы могут быть выполнены в одной из следующих техник: живопись (акварель, гуашь), декоративное искусство (коллаж, декоративная графика, декоративная живопись, смешанные техники), цифровое искусство (цифровая графика, цифровая живопись).

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Теги:
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