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Общество

Госдума обсуждает идею повышения лимита страховки по вкладам

06 октября 2024 16:16  [104] Общество

В Государственной думе обсуждают вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как сообщает телеканал "360", автором инициативы выступил Центробанк. Регулятор предложил повысить до 2 млн рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет. ЦБ также выдвинул идею об увеличении суммы страховки по безотзывным сберегательным сертификатам.

Изменения соответствуют задаче защиты сбережений россиян, подчеркнул парламентарий.

Ранее Анатолий Аксаков назвал рублевые вклады самым надежным инструментом для хранения сбережений на фоне высокой ключевой ставки. Также депутат посоветовал россиянам обзавестись финансовой подушкой безопасности, которая покрыла бы расходы на два-три месяца.

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Теги:
Банки Госдума Финансы
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