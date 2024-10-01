Российский экологический форум пройдет 7-9 октября в Подмосковье Общество

Российский экологический форум (РЭФ) пройдет 7-9 октября в Истринском районе на площадке СберУниверситета.

Как сообщает телеканал "360", первый день форума объявлен молодёжным и будет включать в себя лекции, воркшопы, сессии, посвященные экоактивизму, проектной деятельности, созданию экоцентров.

На второй и третий дни запланирована деловая программа. Пленарное заседание пройдет 8 октября и будет посвящено пятилетию реформы обращения с отходами. В нем примет участие зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, гендиректор РЭО Денис Буцаев и другие ключевые спикеры отрасли.

Сессии на темы расширенной ответственности производителей (РОП), инвестиций, цифровизации, территориальных схем, экомониторинга, работы региональных операторов и другие будут проходить в течение двух дней — 8 и 9 октября. В них примут топовые эксперты отрасли ТКО и смежных сфер. Также на площадке форума пройдут заседания объединений, созданных при участии РЭО.