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Общество

Российский экологический форум пройдет 7-9 октября в Подмосковье

03 октября 2024 16:53  [22] Общество

Российский экологический форум (РЭФ) пройдет 7-9 октября в Истринском районе на площадке СберУниверситета.

Как сообщает телеканал "360", первый день форума объявлен молодёжным и будет включать в себя лекции, воркшопы, сессии, посвященные экоактивизму, проектной деятельности, созданию экоцентров.

На второй и третий дни запланирована деловая программа. Пленарное заседание пройдет 8 октября и будет посвящено пятилетию реформы обращения с отходами. В нем примет участие зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, гендиректор РЭО Денис Буцаев и другие ключевые спикеры отрасли.

Сессии на темы расширенной ответственности производителей (РОП), инвестиций, цифровизации, территориальных схем, экомониторинга, работы региональных операторов и другие будут проходить в течение двух дней — 8 и 9 октября. В них примут топовые эксперты отрасли ТКО и смежных сфер. Также на площадке форума пройдут заседания объединений, созданных при участии РЭО.

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Теги:
РЭО Форум Экология
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