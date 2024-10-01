Утечку серной кислоты из цистерны обнаружили на ст. Игумново Происшествия

Утечку серной кислоты из цистерны обнаружили на ст. Игумново. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Неполадка обнаружилась при осмотре грузового состава сегодня, в 13:30. Вагон отправили на подъездной путь для разгрузки и устранения течи.

Как уточняется, никто не пострадал, угрозы населению и экологии нет.

На движение других поездов инцидент не повлияло. Его причины выясняются.