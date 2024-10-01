Утечку серной кислоты из цистерны обнаружили на ст. Игумново. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Неполадка обнаружилась при осмотре грузового состава сегодня, в 13:30. Вагон отправили на подъездной путь для разгрузки и устранения течи.
Как уточняется, никто не пострадал, угрозы населению и экологии нет.
На движение других поездов инцидент не повлияло. Его причины выясняются.
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