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Происшествия

Утечку серной кислоты из цистерны обнаружили на ст. Игумново

06 октября 2024 18:23  [82] Происшествия

Утечку серной кислоты из цистерны обнаружили на ст. Игумново. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Неполадка обнаружилась при осмотре грузового состава сегодня, в 13:30. Вагон отправили на подъездной путь для разгрузки и устранения течи.

Как уточняется, никто не пострадал, угрозы населению и экологии нет.

На движение других поездов инцидент не повлияло. Его причины выясняются.

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Теги:
ГЖД Грузоперевозки Экология
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