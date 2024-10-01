Похолодание до +2...+7° придёт в Нижегородскую область на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

Погоду начала недели в Нижегородской области будет диктовать циклон по имени Кассандра: он принесёт сильные дожди и слишком тёплую для октября погоду: дневная температура повысится до +15…+19°. Во второй половине недели вероятность осадков сократится до минимума, но при этом начнётся резкое похолодание – к среде уже не выше +7°, а по ночам температура будет опускаться до +2°.

В ночь на понедельник погода значительно ухудшилась: усилился ветер, на регион обрушились дожди, местами "осел" туман. Но во второй половине дня осадки прекратятся, будет пасмурно и тепло: +14…+18°, ночью похолодает незначительно, до +10°.

Во вторник. 8 октября, регион также будет находиться в тёплом секторе циклона, температура повысится до +15…+19°, и снова придут дожди. К вечеру ветры развернутся на северо-восточные, циклон сместится - и под утро следующего дня начнётся похолодание.

В среду вероятность слабых осадков ещё сохранится, днём столбики термометров поднимутся не выше +5…+6° - как раз в климатических рамках октября.

В четверг инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему, осадки маловероятны, а из-за туч, наконец-то, выглянет солнце. До конца недели установится ровная погода: под утро воздух будет остывать до +2…+4°, днём при ясной погоде - едва нагреваться до +6…+7°. Юго-восточный ветер в эти дни усилится до 3-4 м/с, атмосферное давление повысится до 760-765 мм рт.ст.