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Общество

Починковский учитель Анна Ильина стала участницей Всероссийского форума классных руководителей

07 октября 2024 10:21  [112] Общество

Фото: Анна Ильина

Починковский учитель Анна Ильина стала участницей Всероссийского форума классных руководителей. 

Как сообщает Министерство просвещения РФ, IV Всероссийский форум классных руководителей, который прошел с 3 по 5 октября в Москве, собрал более 1 тысячи школьных наставников и кураторов групп СПО из 89 регионов страны. В состав делегации от Нижегородской области вошла учитель начальных классов МБОУ "Починковская СШ" Анна Ильина.

Чтобы стать участником форума, педагогам предстояло пройти конкурсный отбор. Основными темами форума стали проблемы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность педагогов и учеников, воспитание системы ценностей в сознании учащихся, а также инструменты и подходы к профориентации. Всего на участие в форуме было подано более 40 тысяч заявок.

Как рассказала в интервью ИА "НТА-Приволжье" Анна Ильина, форум позволил ей повысить квалификацию и дал шанс познакомиться с работой коллег из других регионов, обменяться с ними опытом и идеями.

"Это может существенно повлиять на профессиональную деятельность: новые подходы и методики, которые я могу внедрить в свою работу, помогают улучшить взаимодействие с учениками и их родителями", - отметила Анна Ильина.

На площадках форума прошли панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Известные спикеры поделились с участниками мероприятия своим личным опытом, обсудили направления и методы воспитания будущего поколения. Каждый педагог-наставник выбирал для себя наиболее волнующие и занимательные темы лекционных сессий.

Так, по словам Анны Ильиной большой интерес у неё вызвала площадки Росдетцентра и "Артека". Кроме того, участники нижегородской делегации оценили лекции Петра Толстого, Нонны Гришаевой, Игоря Угольникова, и Ирины Димовой.

Форум классных руководителей проводится Министерством Просвещения РФ по поручению президента России. Основные цели форума - это поддержка талантливых классных руководителей, приобретение нового методического опыта, а также распространение лучших практик классного руководства. Стратегическим партнером форума стало АНО "Диалог Регионы"

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Теги:
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