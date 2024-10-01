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Общество

Теплосетевой комплекс и источники "Теплоэнерго" переведены на зимний гидравлический режим

07 октября 2024 15:06  [100] Общество

Фото: "Теплоэнерго"

По состоянию на 7 октября АО "Теплоэнерго" обеспечило подачу теплоносителя на границу раздела эксплуатационной ответственности (до внешней стены дома) более 90% всех объектов, подключенных к тепловым сетям предприятия. Тепло подано во все социальные учреждения, готовые к приему теплоносителя и подавшие заявку на подключение.

В настоящее время жилищные организации осуществляют самый трудоемкий процесс - регулировку внутридомовых систем теплоснабжения, удаление воздуха для обеспечения равномерной работы всех отопительных приборов внутри жилых домов.

Существенных неисправностей на тепловых сетях и оборудовании, которые могли бы повлиять на процесс пуска тепла от источников, в настоящее время не фиксируется. Локальные повреждения, которые неизбежно возникают при пусковых мероприятиях, оперативно устраняются в рабочем порядке.

Чтобы узнать, когда тепло появится в конкретной квартире, жителям нужно обращаться непосредственно в свою домоуправляющую организацию или ТСЖ.

В период пуска тепла проводится регулировка гидравлических параметров. При выявлении нарушений в работе наружных тепловых сетей, необходимо сообщить о повреждении по тел. 277-91-31 или оставить заявку на официальном сайте компании teploenergo-nn.ru в специальной вкладке "Сообщить о неполадке".

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Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго
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