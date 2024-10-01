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Общество

Эксперты по информбезопасности советуют устанавливать антивирусы на телефоны с Android

07 октября 2024 18:02  [119] Общество

Злоумышленники могут похищать персональные данные с телефонов с помощью даже безобидных на первый взгляд онлайн-открыток. Об этом телеканалу "360" рассказал эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов.

Он объяснил, что в ссылках на открытки могут быть спрятаны вирусы-трояны. Пользователи при этом могут даже не подозревать, что в их гаджете появился вирус.

"Троянскими они названы по той причине, что они маскируются под обычное приложение, либо вообще используются незаметно в фоновом режиме", — уточнил эксперт.

Мясоедов отметил, что вирус будет пытаться похитить персональные данные и вполне может попасть в финансовые приложения.

"Открывая какую-то картинку, любой файл, который хранится на внешнем сервере, вы рискуете скачать тот или иной скрипт, тот или иной вирус. Что-то, что будет запущено в фоновом режиме на вашем телефоне и начнёт выполнять традиционные функции вирусов", — подчеркнул специалист.

Для борьбы с вирусами на телефоне он назвал два пути: первый — не открывать никакие внешние ссылки, второй - регулярно уделять внимание безопасности телефона. Среди правил безопасности - регулярное обновление программного обеспечения телефона, чтобы на нём была последняя прошивка, а также просмотр всех диалоговых окон, которые всплывают в начале настройки в гаджете.

Эксперт по кибербезопасности рекомендовал соглашаться на разумные ограничения, предложенные производителями гаджета, а также установить антивирусы. Для закрытых систем вроде iOS они не нужны, а вот для Android просто необходимы. Скачать программу-антивирус можно либо в официальном магазине приложений, либо с сайта разработчика.

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Теги:
Кибербезопасность Связь Технологии
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