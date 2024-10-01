Пятеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Большемурашкинском районе Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Большемурашкинском районе. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, предоставленной ГУ МВД России по Нижегородской области, авария с участием микроавтобуса "ГАЗель" и "Нивы" произошла около 13:23 на 14 км автодороги "Работки – Порецкое" в селе Чернуха. После столкновения автобус съехал в кювет.

В "ГАЗели" в момент ДТП находилось 8 человек, из них 5 детей. По утонченным данным, пострадали все пятеро детей, с ними работают медики.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехал прокурор Большемурашкинского района Иван Трунов.

Кроме того, в настоящее время следователями СК России организован комплекс проверочных мероприятий с целью проверки соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров, а также других причин и условий, способствовавших произошедшему.