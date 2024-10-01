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Бизнес

Новый онлайн-сервис для снятия стресса доступен для рекрутеров

07 октября 2024 15:34  [87] Бизнес

Работодатели и рекрутеры каждый день сталкиваются со стрессом на работе. Дефицит кадров, конкуренция за персонал, поиск подходов для работы с начинающими сотрудниками — все это неминуемо ведет к эмоциональному и профессиональному выгоранию.

По мнению психологов, напряжение, вызванное стрессом, можно трансформировать в энергию для поиска новых идей. А сбросить напряжение помогает, например, терапия криком.

В помощь бизнесу Авито Работа запускает новый проект "Рабочий (х)ор". На специализированном сайте пользователям доступны рекомендации по технике крика, "орный" стикерпак в Telegram с ежедневными ситуациями из жизни HR-специалистов, а также карта Москвы с отметками локаций, где можно покричать и высвободить накопившийся негатив.

"Хочется кричать от HR-вопросов? Кричите! А затем превращайте эмоции в отклики на Авито Работе", — поясняют представители платформы.

По словам директора по маркетингу Авито Работы Никиты Макарова, рынок труда активно меняется в последнее время, а адаптация к меняющимся условиям — сложный процесс.

"Как платформа по поиску сотрудников, мы "из первых уст" узнаем о трудностях наших клиентов и разрабатываем эффективные инструменты для их решения, но помимо этого хотели бы оказать и эмоциональную поддержку в стрессовых условиях рынка. Так родилась идея проекта "Рабочий (х)ор": Авито Работа не только делает поиск сотрудников для компаний быстрее и проще, но и предлагает способы справиться с усталостью и негативными эмоциями на этом пути", — добавил Никита Макаров.

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Теги:
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