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Общество

Пострадавшие на производстве нижегородцы получили новые автомобили

07 октября 2024 18:13  [104] Общество

Фото: Telegram-канал Андрея Гнеушева

Пострадавшие на производстве нижегородцы получили новые автомобили, сообщает pravda-nn.ru.

Документы и ключи на белые автомобили LADA Granta 34 жителям региона вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

"Кто-то из вас уже не первый раз получает автомобиль от Социального фонда и знает, как необходимо это средство реабилитации для возвращения к привычному ритму жизни, а кто-то ещё только впервые сядет за руль индивидуально оборудованного автомобиля и сможет оценить реабилитационный эффект от его использования. Надеюсь, что автомобиль поможет вам быть более мобильными, жить в прежнем темпе", - отметил замгубернатора.

Обеспечение людей, получивших травму на работе, специальными транспортными средствами относится к дополнительным видам помощи за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и очень значимо для людей, испытывающих сложности с передвижением.

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Теги:
Андрей Гнеушев Социальная сфера
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