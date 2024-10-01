Пострадавшие на производстве нижегородцы получили новые автомобили Общество

Фото: Telegram-канал Андрея Гнеушева

Пострадавшие на производстве нижегородцы получили новые автомобили, сообщает pravda-nn.ru.

Документы и ключи на белые автомобили LADA Granta 34 жителям региона вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

"Кто-то из вас уже не первый раз получает автомобиль от Социального фонда и знает, как необходимо это средство реабилитации для возвращения к привычному ритму жизни, а кто-то ещё только впервые сядет за руль индивидуально оборудованного автомобиля и сможет оценить реабилитационный эффект от его использования. Надеюсь, что автомобиль поможет вам быть более мобильными, жить в прежнем темпе", - отметил замгубернатора.

Обеспечение людей, получивших травму на работе, специальными транспортными средствами относится к дополнительным видам помощи за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и очень значимо для людей, испытывающих сложности с передвижением.