Лучшие практики Волго-Вятского региона по финансовому просвещению представили на Всероссийской конференции Общество

Сразу несколько проектов по развитию финансовой культуры, разработанных в Нижегородской области, Татарстане, Марий Эл и других регионах ПФО представила заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Юлия Серова на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в области финансового просвещения.

Как сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России, заседание проходило в Красноярске и собрало представителей вертикали Минфина, Банка России, Роспотребнадзора, налоговой службы, финансового рынка, муниципальных органов власти.

Юлия Серова рассказала о проекте "Тьюторы на предприятиях", который позволяет повысить финграмотность сотрудников крупных организаций за счет корпоративного волонтерства, об автолавках и "Поездах здоровья", доставляющих просветительские материалы в самые дальние населенные пункты региона, о проекте с хоккейным клубом "Торпедо", конкурсе пластилиновой анимации "Планета финансов", "Школе финансово грамотного пиарщика".

Инициативы Волго-Вятского ГУ Банка России регулярно входят в каталог лучших практик Минфина России. Большинство проектов стартовали в Нижегородской области и далее тиражировались в других субъектах.

Ранее сообщалось, что три нижегородских проекта вошли в число лучших региональных практик по финансовой грамотности в 2023 году.