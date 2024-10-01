Горячие линии по вопросам теплоснабжения
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Один день в Городецком районе
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2024 07:58  [105] Минцифры предлагает ввести блокировку анонинмых спам-звонков
08 октября 2024 07:39  [120] Лучшие практики Волго-Вятского региона по финансовому просвещению представили на Всероссийской конференции
07 октября 2024 18:13  [320] Пострадавшие на производстве нижегородцы получили новые автомобили
07 октября 2024 18:02  [366] Эксперты по информбезопасности советуют устанавливать антивирусы на телефоны с Android
07 октября 2024 17:28  [652] Служба занятости Нижегородской области назвала топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий
07 октября 2024 17:23  [315] Нижегородские волонтёры организовали прогулку на теплоходе для семей участников СВО
07 октября 2024 16:56  [340] Более 200 нижегородок приняли участие в образовательном лектории, приуроченном ко Всероссийскому дню беременных
07 октября 2024 16:43  [364] Более 50 домов могут расселить по проекту КРТ в Дзержинске
07 октября 2024 16:22  [313] Около 7 тысяч многоквартирных домов получают тепло в Нижнем Новгороде
07 октября 2024 15:58  [322] Нижегородские добровольцы перед отправкой на СВО получили письма от школьников
Общество

Лучшие практики Волго-Вятского региона по финансовому просвещению представили на Всероссийской конференции

08 октября 2024 07:39  [120] Общество

Сразу несколько проектов по развитию финансовой культуры, разработанных в Нижегородской области, Татарстане, Марий Эл и других регионах ПФО представила заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Юлия Серова на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в области финансового просвещения.

Как сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России, заседание проходило в Красноярске и собрало представителей вертикали Минфина, Банка России, Роспотребнадзора, налоговой службы, финансового рынка, муниципальных органов власти.

Юлия Серова рассказала о проекте "Тьюторы на предприятиях", который позволяет повысить финграмотность сотрудников крупных организаций за счет корпоративного волонтерства, об автолавках и "Поездах здоровья", доставляющих просветительские материалы в самые дальние населенные пункты региона, о проекте с хоккейным клубом "Торпедо", конкурсе пластилиновой анимации "Планета финансов", "Школе финансово грамотного пиарщика".

Инициативы Волго-Вятского ГУ Банка России регулярно входят в каталог лучших практик Минфина России. Большинство проектов стартовали в Нижегородской области и далее тиражировались в других субъектах.

Ранее сообщалось, что три нижегородских проекта вошли в число лучших региональных практик по финансовой грамотности в 2023 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк России Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph