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Экономика

Новые правила ипотечных кредитов начнут действовать в России с 2025 года

08 октября 2024 09:19  [106] Экономика

Новые правила ипотечных кредитов начнут действовать в России с 2025 года, сообщают Известия.

Одной из главных целей документа является минимизация рискованных схем ипотечного кредитования. Также по новым правилам банки будут обязаны более подробно информировать заемщиков об условиях кредита.

Вместе с тем, по мнению экспертов, новые правила не позволят в будущем предлагать ипотеку без первоначального взноса. Кроме того, маловероятным станет и снижение ставки на весь период жилищного кредита.

Центробанк как регулятор рекомендует выдавать ипотеку на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки.

Ранее сообщалось, что новые программы ипотеки появятся в России.

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Теги:
Жилье Ипотека
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