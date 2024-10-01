Новые правила ипотечных кредитов начнут действовать в России с 2025 года Экономика

Новые правила ипотечных кредитов начнут действовать в России с 2025 года, сообщают Известия.

Одной из главных целей документа является минимизация рискованных схем ипотечного кредитования. Также по новым правилам банки будут обязаны более подробно информировать заемщиков об условиях кредита.

Вместе с тем, по мнению экспертов, новые правила не позволят в будущем предлагать ипотеку без первоначального взноса. Кроме того, маловероятным станет и снижение ставки на весь период жилищного кредита.

Центробанк как регулятор рекомендует выдавать ипотеку на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки.

Ранее сообщалось, что новые программы ипотеки появятся в России.