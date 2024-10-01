Новые правила ипотечных кредитов начнут действовать в России с 2025 года, сообщают Известия.
Одной из главных целей документа является минимизация рискованных схем ипотечного кредитования. Также по новым правилам банки будут обязаны более подробно информировать заемщиков об условиях кредита.
Вместе с тем, по мнению экспертов, новые правила не позволят в будущем предлагать ипотеку без первоначального взноса. Кроме того, маловероятным станет и снижение ставки на весь период жилищного кредита.
Центробанк как регулятор рекомендует выдавать ипотеку на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки.
Ранее сообщалось, что новые программы ипотеки появятся в России.
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