Благоустройство территории вдоль проспекта Гагарина в Щербинках пройдет в 2025 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство территории вдоль проспекта Гагарина от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы пройдет в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Как отметили в мэрии, работы по благоустройству включают в себя высадку 130 деревьев и почти 5 тысяч кустарников. Кроме того, проект предусматривает создание велодорожки, нескольких детских площадок и теннисную площадку с трибунами.

Эксперты-экологи вместе с местными жителями и разработчиками проекта благоустройства из МБУ "Нижегородгражданпроект" осмотрели территорию, где будут высажены новые зелены насаждения.

Заместитель главы администрации Приокского района Роман Ухабин сообщил, что по территории на проспекте Гагарина работы по проектированию вышли в завершающую стадию. "Жители хотели посмотреть все зеленые насаждения, которые убираются на территории ввиду их ветхости и которые будут высаживаться вновь. На встрече пришли к выводу, что убираются именно аварийные деревья: те, которые уже больные или представляют опасность", - подчеркнул Роман Ухабин.

Он также добавил, что после процедуры выбора подрядчика у жителей и экологов будет возможность совместно с администрацией района контролировать весь ход работ.

Ранее сообщалось, что парковые качели и велодорожки появились у ДК "Красное Сормово".