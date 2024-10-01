Конкурс "Бережливая инициатива" пройдет в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области пройдет конкурс на предоставление грантов "Бережливая инициатива".

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Нижегородской области, Фонда гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" и Госкорпорации "Росатом".

Главной задачей конкурса станет поддержка организаций, реализующих проекты по повышению эффективности процессов на основе применения принципов и инструментов бережливого производства и использования лучших профессиональных практик.

Заявки на конкурс принимаются до 25 октября 2024 года на сайте бережливость.рф. Принять участие в нем могут организации, осуществляющие деятельность в таких сферах, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство, экология, спорт, социальная защита населения.