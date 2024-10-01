Руководитель мебельного цеха обвиняется в махинациях на сумму свыше 7 млн рублей Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижегородской области завершилось расследование уголовного дела по обвинению руководителя мебельного производства в совершении противоправной деятельности с ущербом свыше 7 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, от действий мошенницы пострадали более 40 человек в период с декабря 2020 года по октябрь 2022 года. Граждане заключали договоры купли-продажи на изготовление и розничную продажу мебели и бытовой техники с обществом с ограниченной ответственностью. По истечению сроков выполнения работ, указанных в договоре, свой оплаченный товар нижегородцы получали не в полном объеме.

Осознав, что стали жертвами мошеннических действий, граждане обратились за помощью в полицию. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье мошенничество, которые были объеденениы в одно производство.

Следствие установило, что в мае 2020 года у ранее не судимой 32-летней нижегородки, которая занималась продажей мебели и других товаров в разных регионах страны, возникла острая необходимость в деньгах и в этой связи у женщины появился умысел на совершение мошеннических действий в отношении заказчиков. Для этого злоумышленница взяла в аренду четыре офисных помещения в разных районах Нижнего Новгорода. Сведения об одном офисе она указала в качестве юридического адреса возглавляемого ей ООО. В остальные офисы нижегородка наняла сотрудников, которые не подозревали о ее преступных планах. Кроме того, женщина открыла несколько расчетных счетов фирмы для проведения безналичного расчета с заказчиками за товар. Что бы создать положительную репутацию организации и маскировку своих преступных действий, мошенница частично исполняла свои обязательства. Она поставляла мебель и бытовую технику не в полном объеме и низкого качества.

В результате аферистка похитила у своих заказчиков в общей сложности более 7,7 млн рублей, которые женщина потратила на свои нужды.

После установления всех обстоятельств дело было переквалифицировано под статью мошенничество в особо крупном размере. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и дело направлено суд для рассмотрения по существу. Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.

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