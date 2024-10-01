У клиентов ГК "Волгаэнерго" появился новый способ передать показания счетчиков

С 15 октября расширяется перечень способов передачи показаний приборов учета для потребителей Автозаводского района. Клиенты компании смогут передавать показания счетчиков через интерактивное голосовое меню по специальному номеру 243-00-15. Это исключит ситуации "недозвона" или длительного ожидания ответа оператора, но при этом сохранит возможность передачи показаний по телефону для тех, кому удобно делать это именно с помощью телефонной связи.
По телефону потребители смогут без очереди круглосуточно передавать показания в период с 23 по 25 число каждого месяца. Потребителю понадобится назвать номер лицевого счета жилого помещения и текущие показания приборов учета. Следует обратить внимание, что при передаче показаний важно четко следовать инструкциям голосового меню.
Кроме этого, потребителям доступно еще 6 способов передачи показаний счетчиков:
- на сайте www.volgaenergo.ru через раздел "Личный кабинет", "Передать показания";
- посредством мобильного приложения АО "Волгаэнергосбыт":
- через Viber-бот
- через Telegram-бот
- по телефону call-центра 243-04-14 (ежедневно с 8:00 до 19:00, звонок по тарифу оператора)
- непосредственно через информационные киоски, расположенные в офисах обслуживания потребителей на пр. Ильича, д. 5 и Южное шоссе, д. 41.
"Мы постарались учесть потребности всех категорий наших клиентов, при этом компания делает упор на развитии дистанционных способов обслуживания, поскольку они позволяют повысить комфорт и скорость обслуживания потребителей. Мы постоянно работаем над повышением качества услуг и обратной связи", - отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.
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