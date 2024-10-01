У клиентов ГК "Волгаэнерго" появился новый способ передать показания счетчиков Бизнес

С 15 октября расширяется перечень способов передачи показаний приборов учета для потребителей Автозаводского района. Клиенты компании смогут передавать показания счетчиков через интерактивное голосовое меню по специальному номеру 243-00-15. Это исключит ситуации "недозвона" или длительного ожидания ответа оператора, но при этом сохранит возможность передачи показаний по телефону для тех, кому удобно делать это именно с помощью телефонной связи.

По телефону потребители смогут без очереди круглосуточно передавать показания в период с 23 по 25 число каждого месяца. Потребителю понадобится назвать номер лицевого счета жилого помещения и текущие показания приборов учета. Следует обратить внимание, что при передаче показаний важно четко следовать инструкциям голосового меню.

Кроме этого, потребителям доступно еще 6 способов передачи показаний счетчиков:

- на сайте www.volgaenergo.ru через раздел "Личный кабинет", "Передать показания";

- посредством мобильного приложения АО "Волгаэнергосбыт":

- через Viber-бот

- через Telegram-бот

- по телефону call-центра 243-04-14 (ежедневно с 8:00 до 19:00, звонок по тарифу оператора)

- непосредственно через информационные киоски, расположенные в офисах обслуживания потребителей на пр. Ильича, д. 5 и Южное шоссе, д. 41.

"Мы постарались учесть потребности всех категорий наших клиентов, при этом компания делает упор на развитии дистанционных способов обслуживания, поскольку они позволяют повысить комфорт и скорость обслуживания потребителей. Мы постоянно работаем над повышением качества услуг и обратной связи", - отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.