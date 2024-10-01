Виктория Николаева вручила паспорта дзержинским активистам "Движения Первых" Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

В городской Думе Дзержинска в рамках проекта "Мы - граждане России" спикер местного парламента Виктория Николаева вручила паспорта активистам "Движения Первых".

Председатель молодежного парламента Дзержинска Ксения Абрамова также поздравила ребят с этим знаковым событием.

Ребята дали клятву быть патриотами своей страны, жить, разделяя ценности добра и справедливости, трудится на благо Родины и её многонационального народа. От имени всех активистов слова клятвы произнесла ученица гимназии №38 Мария Рогожина.

"Мы все гордимся тем, что живем в великой стране. Каким будет ее будущее - теперь и ваша ответственность. Получив паспорт, вы стали ее полноправными гражданами", - сказала председатель Думы Виктория Николаева.

Самый главный документ гражданина России на торжественной церемонии получили ученики школ 68, 3, 26, 36, 27, 71, 38, 33, 16, школы имени А.О. Молева.

"Получение паспорта – одно из самых ответственных событий в жизни каждого из ребят. Это значит, что они стали полноправными гражданами нашей страны, что теперь у них есть не только права, но и обязанности, - сказал специалист местного отделения "Движения Первых" Илья Власенков. – Уверен, каждый из ребят запомнит этот день, будет уважать и бережно хранить свой главный документ, будет верен своей Родине и ее основополагающим ценностям".

Проект "Мы – граждане России" организован "Движением Первых", чтобы сделать вручение паспорта для юных жителей страны особенным и запоминающимся событием. Проект предусматривает вручение документа в торжественной обстановке с участием представителей властей, выдающихся деятелей науки, культуры, спорта.