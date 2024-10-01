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Бизнес

Банк ДОМ.РФ назвал топ-3 подрядчиков в сегменте ИЖС, использующих эскроу

08 октября 2024 14:38  [126] Бизнес

Банк ДОМ.РФ выделил топ-3 подрядчиков в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые реализуют наибольшее количество проектов строительства домов с использованием "безопасных" счетов эскроу.

Больше всего домов с эскроу среди партнеров банка возводит ООО "Ин-Строй". Подрядчик воспользовался специализированным кредитным продуктом Банка ДОМ.РФ для строительства частных домов с эскроу и в настоящий момент строит семь домов в Челябинске общей площадью 805 кв. м.

Второе место разделили ООО "АС КАРКАС" (пять домов в Нижнем Новгороде общей площадью 703 кв. м) и ИП Клещев Андрей Леонтьевич (пять домов в Ростове общей площадью 438 кв. м).

Третье место заняло ООО СК "ЮКО", которое в настоящее время строит четыре дома в Москве общей площадью 362 кв. м. 

"Мы видим, что и частные лица, и подрядчики активно используют механизм защиты средств покупателей домов на счетах эскроу. Для заказчика счет эскроу делает строительство частного дома таким же безопасным, как покупку квартиры. Строительным компаниям использование этого механизма позволяет расширить бизнес, привлечь тех граждан, которые опасаются потерять вложенные в стройку деньги", – отметила руководитель подразделения "Малый и средний бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк. 

С июля 2024 года утверждены новые условия кредитования по «Семейной ипотеке», теперь воспользоваться льготным кредитом при строительстве частного дома можно только при условии использования счетов эскроу. После этого спрос со стороны подрядчиков, использующих эскроу в расчетах по договорам подряда, увеличился более чем на 30%.

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Теги:
Жилье ИЖС
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