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Происшествия

Водитель грузовика погиб в ДТП около Богородска

09 октября 2024 07:32  [37] Происшествия

Водитель грузового автомобиля погиб в ДТП на трассе Р-125 "Нижний Новгород - Ряжск" в Богородском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла вечером 8 октября на 417 км данной автодороги. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб водитель большегруза.

Также стало известно, что Гострудинспекцией в Нижегородской области уточняются все обстоятельства происшедшего несчастного случая, а также наличие трудовых отношений у погибшего водителя грузового авто.

Ранее сообщалось, что пятеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Большемурашкинском районе.

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Теги:
Богородский район ДТП МЧС
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