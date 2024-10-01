Магазин стройматериалов загорелся утром 9 октября в Нижнем Новгороде Происшествия

Строительный магазин загорелся утром 9 октября в Нижнем Новгороде.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", по предварительным данным, возгорание произошло на территории рынка стройматериалов "Герц" в Советском районе.

На место ЧП уже прибыли несколько машин пожарной службы, началось тушение огня. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что возгорание на полигоне ТБО около Богородска локализовано.