Магазин стройматериалов загорелся утром 9 октября в Нижнем Новгороде

Строительный магазин загорелся утром 9 октября в Нижнем Новгороде.
Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", по предварительным данным, возгорание произошло на территории рынка стройматериалов "Герц" в Советском районе.
На место ЧП уже прибыли несколько машин пожарной службы, началось тушение огня. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Ранее сообщалось, что возгорание на полигоне ТБО около Богородска локализовано.
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