Новые функции появятся в Telegram Бизнес

Новые функции появятся в Telegram. Об этом сооснователь мессенджера Павел Дуров сообщил в своем блоге.

В частности, пользователям станут доступны пять улучшений в подарках, три в хештегах.

Кроме того, появится возможность добавлять мультимедийные материалы к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения.

Ранее сообщалось, что три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.