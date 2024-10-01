Новые функции появятся в Telegram. Об этом сооснователь мессенджера Павел Дуров сообщил в своем блоге.
В частности, пользователям станут доступны пять улучшений в подарках, три в хештегах.
Кроме того, появится возможность добавлять мультимедийные материалы к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения.
Ранее сообщалось, что три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.
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