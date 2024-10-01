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Более 230 тысяч детей в Нижегородской области уже вакцинированы от гриппа

09 октября 2024 09:54  [112] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

По данным на 8 октября, в Нижегородской области от гриппа вакцинировано 235 тысяч детей (38%), а также 720 тысяч взрослых (23,55). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Как напомнили в ведомстве, прививка против гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок и осуществляется бесплатно в поликлинике по месту жительства.

"Оптимальным сроком иммунизации против гриппа является сентябрь - ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса", - добавили в Управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор прогнозирует подъём заболеваемости гриппом в конце ноября.

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Теги:
Грипп Роспотребнадзор
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