Более 230 тысяч детей в Нижегородской области уже вакцинированы от гриппа Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

По данным на 8 октября, в Нижегородской области от гриппа вакцинировано 235 тысяч детей (38%), а также 720 тысяч взрослых (23,55). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Как напомнили в ведомстве, прививка против гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок и осуществляется бесплатно в поликлинике по месту жительства.

"Оптимальным сроком иммунизации против гриппа является сентябрь - ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса", - добавили в Управлении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор прогнозирует подъём заболеваемости гриппом в конце ноября.