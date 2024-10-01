Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
09 октября 2024 10:36  [56] Евгений Люлин встретился с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым
09 октября 2024 10:23  [93] Очередной этап "Школы мэров" стартовал в Москве
09 октября 2024 09:28  [141] Иван Носков назначен первым заместителем главы Самары
09 октября 2024 07:05  [207] Глеб Никитин принял участие в стратсессии по развитию территорий
08 октября 2024 17:40  [371] Глеб Никитин вошел в топ-15 медиарейтинга глав регионов РФ в сентябре
08 октября 2024 09:54  [426] Андрей Гнеушев поздравил победителей конкурса "Лучший муниципальный служащий Нижегородской области"
08 октября 2024 08:22  [375] Делегация нижегородского Заксобрания посетила с рабочим визитом Белоруссию
07 октября 2024 18:54  [529] Евгений Шевченко наградил представителей избирательной системы Нижегородской области
07 октября 2024 18:30  [539] Иван Носков назвал Дзержинск одним из самых перспективных городов России
07 октября 2024 11:07  [610] Делегация Нижегородской области находится с рабочим визитом в Республике Беларусь
Политика

Очередной этап "Школы мэров" стартовал в Москве

09 октября 2024 10:23  [93] Политика

Фото: пресс-служба ВШГУ Президентской академии

С 8 по 12 октября в Москве проходит первый модуль "новой волны" образовательной программы "Школа мэров" для третьего и четвертого потоков представителей муниципального сообщества. Об этом сообщается в Telegram-канале Муниципалитеты.рф.

В "Школе мэров" от Нижегородской области принимает участие глава МСУ Краснобаковского округа Антон Быков.

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что проект создан по прямому поручению Владимира Путина.

"Это часть системных решений нашего президента, которая направлена на поддержку муниципального уровня единой системы публичной власти. Сюда же входит введение почетного звания "Заслуженной работник местного самоуправления", учреждение Всероссийской муниципальной премии "Служение", проведение форума "Малая Родина — сила России", и программы кадрового развития муниципального сообщества", - сказал Сергей Кириенко. 

Программа рассчитана на 500 академических часов в шести тематических модулях. Участники будут перенимать опыт в муниципалитетах 10 регионов: это город Москва, Архангельская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Самарская и Московская области, ХМАО-Югра, Чеченская Республика, Республика Саха – Якутия.

Целью "Школы мэров" является подготовка высококвалифицированных управленцев, способных реализовать проекты развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения, и создание кадрового резерва управленцев для муниципалитетов. На третий и четвертый потоки "Школы мэров" было подано более 500 заявок, из которых отобрали 160 слушателей из 82 регионов. По сравнению с прошлым годом с 12% до 17% выросло число женщин-участниц программы, а также выросло число глав муниципальных образований с 37% до 47%.

За время обучения в первом и втором потоках "Школы мэров" 20 слушателей получили новые назначения или были избраны на руководящие посты.

Ранее сообщалось, что двое нижегородцев стали первыми выпускниками "Школы мэров".

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
госслужба МСУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph