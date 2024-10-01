Очередной этап "Школы мэров" стартовал в Москве Политика

Фото: пресс-служба ВШГУ Президентской академии

С 8 по 12 октября в Москве проходит первый модуль "новой волны" образовательной программы "Школа мэров" для третьего и четвертого потоков представителей муниципального сообщества. Об этом сообщается в Telegram-канале Муниципалитеты.рф.

В "Школе мэров" от Нижегородской области принимает участие глава МСУ Краснобаковского округа Антон Быков.

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что проект создан по прямому поручению Владимира Путина.

"Это часть системных решений нашего президента, которая направлена на поддержку муниципального уровня единой системы публичной власти. Сюда же входит введение почетного звания "Заслуженной работник местного самоуправления", учреждение Всероссийской муниципальной премии "Служение", проведение форума "Малая Родина — сила России", и программы кадрового развития муниципального сообщества", - сказал Сергей Кириенко.

Программа рассчитана на 500 академических часов в шести тематических модулях. Участники будут перенимать опыт в муниципалитетах 10 регионов: это город Москва, Архангельская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Самарская и Московская области, ХМАО-Югра, Чеченская Республика, Республика Саха – Якутия.

Целью "Школы мэров" является подготовка высококвалифицированных управленцев, способных реализовать проекты развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения, и создание кадрового резерва управленцев для муниципалитетов. На третий и четвертый потоки "Школы мэров" было подано более 500 заявок, из которых отобрали 160 слушателей из 82 регионов. По сравнению с прошлым годом с 12% до 17% выросло число женщин-участниц программы, а также выросло число глав муниципальных образований с 37% до 47%.

За время обучения в первом и втором потоках "Школы мэров" 20 слушателей получили новые назначения или были избраны на руководящие посты.

Ранее сообщалось, что двое нижегородцев стали первыми выпускниками "Школы мэров".