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Общество

Нижегородцы могут обменять мелочь на банкноты на всероссийской акции "Монетная неделя"

09 октября 2024 11:43  [121] Общество

Фото: пресс-служба ВВГУ Банка России

Всероссийская акция "Монетная неделя" проходит при поддержке Банка России с 7 по 20 октября, в том числе в нижегородских офисах банков. Любой желающий может без комиссии обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить деньги на счет. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Банк России чеканит огромное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот, оседая в копилках. Проведение такой акции поможет вернуть в оборот мелочь, скопившуюся у граждан, и сократить затраты на ее производство.

Перечень офисов, которые участвуют в акции, размещен на сайте монетнаянеделя.рф. Условия обмена нужно уточнять в конкретном отделении банка, например, время приема монет может отличаться от режима работы подразделения.

Перед походом в банк мелочь лучше рассортировать по номиналам — это поможет сэкономить время. Также нужно взять с собой паспорт.

Предыдущая «Монетная неделя» проходила с 20 мая до 2 июня. В Нижегородской области во время этой всероссийской акции жители принесли в банки 700,5 тыс. монет, в результате в оборот вернули 3,1 млн рублей.

 

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Теги:
Банк России
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