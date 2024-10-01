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Экономика

Рост авиаперевозок на 15% по туристическим направлениям прогнозируется в 2024 году

09 октября 2024 13:05  [132] Экономика

Рост авиаперевозок по туристическим направлениям на 15% прогнозируется в 2024 году. Как сообщается в Telegram-канале Правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

В ходе встречи было отмечено, что в 2024 году "Аэрофлот" стал драйвером роста пассажирских перевозок на российском рынке, восстановив почти все основные показатели до допандемийного уровня.

Так, 56% внутренних маршрутов выполняется минуя Москву. На Дальний Восток к концу года компания перевезет более 4 млн пассажиров. При этом прирост к предыдущему году составит 26%.

Михаил Мишустин призвал главу авиакомпании сохранять набранный высокий темп и работать над увеличением числа удобных прямых маршрутов.

Ранее сообщалось, что трафик в российских аэропортах вырос на 7,5 млн человек с начала года.

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Теги:
Авиаперевозки Михаил Мишустин
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