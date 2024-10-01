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Общество

Более 160 ДТП с участием детей произошло в Нижнем Новгороде

09 октября 2024 15:02  [51] Общество

В Нижнем Новгороде произошло 166 дорожно-транспортных происшествий с участием детей с начала 2024 года. Об этом заявил начальник отдела ГИБДД управления МВД РФ по Нижнему Новгороду, полковник полиции Валерий Иванов на пресс-конференции в НОИЦ 9 октября. 

По его словам, в этом году наблюдается небольшой рост числа ДТП с детьми по сравнению с 2023 годом. 

"В результате ДТП получили травмы 182 ребенка, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Летальных случаев среди детей не зарегистрировано. По числу ДТП с участием детей Нижний Новгород находится примерно на одном уровне с другими городами-миллионниками. Так, в Омске с начала года произошло 226 ДТП с детьми, а в Челябинске, Казани и Екатеринбурге показатели ниже. Однако в этих городах произошло по одному ДТП, а результате которых погибло по одному ребенку. Это очень печально", - рассказал Иванов. 

Он также добавил, что по уровню ДТП среди районов Нижнего Новгорода лидирует Автозаводский район - здесь произошло 42 ДТП с начала года. 
 
"Следом идет Нижегородский и Сормовский районы- по 24 ДТП, затем Приокский район, где произошло 23 ДТП. Больше всего ДТП с участием детей в Нижнем Новгороде произошло в мае (31), июне и сентябре - по 24 ДТП. Это связано с тем, что дети в теплое время года больше времени проводят на улице", - заключил Иванов.

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Теги:
Дети ДТП
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