Более 160 ДТП с участием детей произошло в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде произошло 166 дорожно-транспортных происшествий с участием детей с начала 2024 года. Об этом заявил начальник отдела ГИБДД управления МВД РФ по Нижнему Новгороду, полковник полиции Валерий Иванов на пресс-конференции в НОИЦ 9 октября.

По его словам, в этом году наблюдается небольшой рост числа ДТП с детьми по сравнению с 2023 годом.

"В результате ДТП получили травмы 182 ребенка, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Летальных случаев среди детей не зарегистрировано. По числу ДТП с участием детей Нижний Новгород находится примерно на одном уровне с другими городами-миллионниками. Так, в Омске с начала года произошло 226 ДТП с детьми, а в Челябинске, Казани и Екатеринбурге показатели ниже. Однако в этих городах произошло по одному ДТП, а результате которых погибло по одному ребенку. Это очень печально", - рассказал Иванов.

Он также добавил, что по уровню ДТП среди районов Нижнего Новгорода лидирует Автозаводский район - здесь произошло 42 ДТП с начала года.



"Следом идет Нижегородский и Сормовский районы- по 24 ДТП, затем Приокский район, где произошло 23 ДТП. Больше всего ДТП с участием детей в Нижнем Новгороде произошло в мае (31), июне и сентябре - по 24 ДТП. Это связано с тем, что дети в теплое время года больше времени проводят на улице", - заключил Иванов.