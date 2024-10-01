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Культура и отдых

Каталог ОКН Большеболдинского района издан в Нижегородской области

09 октября 2024 15:23  [3] Культура и отдых

Фото: УГООКН Нижегородской области

Книга-сборник объектов культурного наследия, расположенных на территории Большеболдинского района, издана в Нижегородской области. Об этом сообщает Управление госохраны ОКН по региону.

В каталоге представлены уникальные памятники архитектуры, которые хранят в себе дух эпохи, когда поэт впервые посетил эти места. Читатель издания сможет ознакомиться с историческими домами, которые посещал Пушкин, а также с живописными природными ландшафтами, вдохновившими его на создание множества знаменитых произведений.

"Каждый объект тщательно исследован и документирован, что придаёт изданию научную ценность. Особое внимание уделено местам, которые стали источником вдохновения для многих пушкинских стихотворений и прозы. Сквозь страницы каталога читатель сможет пройти по "пушкинским тропам", ощутить атмосферу вековой давности и прикоснуться к наследию, которое продолжает жить и вдохновлять новые поколения", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что архивная выставка о Пушкине открылась в Большом Болдине.

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Теги:
Большое Болдино ОКН
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