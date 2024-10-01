Нижегородским вузам рекомендовали повысить стипендии для отличников учебы, сообщает ИА "Время Н".
Заместитель директора регионального центра "Вега" Анастасия Леонова отметила, что в Нижегородской области на уровне региона уже действует ряд мер по удержанию талантливых детей.
В частности, запущена и функционирует система материального поощрения школьников. Участники заключительного этапа Всероссийских олимпиад получают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей, призеры — 50 тысяч рублей, победители — 80 тысяч рублей.
Кроме того, нижегородские победители и призеры Всероссийских олимпиад имеют право поступления в вуз без вступительных экзаменов.
Ранее сообщалось, что зачисление студентов на бюджетные места вузов завершилось в России.
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