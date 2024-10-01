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Общество

Учебный центр по управлению БПЛА открыли в Кстове

09 октября 2024 18:17  [33] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Центр по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) открылся 9 октября в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Обучение в Центре доступно для старшеклассников округа в возрасте от 14 до 18 лет. На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости, среди которых был депутат Госдумы РФ Владислав Егоров и глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов.

Гостям показали классы, в которых курсанты в ближайшие дни начнут обучение, лётный полигон с трассой для учебных полетов. Классы оснащены виртуальными тренажерами, прочными дронами типа MAVIC. Скоро поступят FPV-дроны (с очками виртуальной реальности) — это те самые коптеры, которыми получили широкое применение на фронте. Курсанты изучат устройство БПЛА, принцип их работы и безопасной эксплуатации, работу с приложениями, зарядку батареи.

"Сегодня в сфере беспилотной авиации произошел резкий технологический скачок. И все навыки использования  беспилотников будут крайне востребованы в любой сфере жизни. Это и патрулирование, и охрана лесов, помощь в поисковой волонтерской деятельности по спасению людей. Это не только возможность быстро найти человека, но и оперативно доставить в подобных случаях бутылку с водой с помощью беспилотника", - отметил Иван Уланов.

Программа рассчитана на 144 часа, с октября по май. Формат обучения предполагает дополнительные занятия после уроков в школе. Позже планируется создать методический центр по подготовке преподавателей. По окончании обучения курсантам вручат свидетельства о получении специальности оператора БПЛА.

Напомним, центры подготовки по обращению с беспилотными летательными аппаратами открываются в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Нацпроект предусматривает подготовку кадров для работы с беспилотниками, создание образовательных программ и оснащение школ и колледжей необходимым оборудованием. Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" был утвержден 26 декабря 2023 года.

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Теги:
беспилотники Кстовский район
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