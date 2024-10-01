Виктор Ганчаренко возглавил ФК "Пари НН" Спорт

Фото: fcnn.ru

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко назначен главным тренером нижегородском футбольного клуба "Пари НН". Об этом сообщается на fcnn.ru.

Отмечается, что контракт с 47-летним белорусским специалистом заключен на два года.

В качестве игрока Ганчаренко выступал за РУОР, а затем БАТЭ, в составе которого дважды становился чемпионом Белоруссии, а также выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата страны.

Карьеру игрока завершил в 25 лет, после чего перешел на тренерскую работу. Девять лет провел в системе БАТЭ. Был тренером дубля, старшим тренером основной команды и с 2007 по 2013 годы – главным тренером белорусского клуба.

В 2013 году продолжил карьеру в России, подписав контракт с "Кубанью". Также он возглавлял "Урал", "Уфу", "Краснодар" и ЦСКА.