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Спорт

Виктор Ганчаренко возглавил ФК "Пари НН"

09 октября 2024 18:23  [5] Спорт

Фото: fcnn.ru

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко назначен главным тренером нижегородском футбольного клуба "Пари НН". Об этом сообщается на fcnn.ru.

Отмечается, что контракт с 47-летним белорусским специалистом заключен на два года.

В качестве игрока Ганчаренко выступал за РУОР, а затем БАТЭ, в составе которого дважды становился чемпионом Белоруссии, а также выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата страны.

Карьеру игрока завершил в 25 лет, после чего перешел на тренерскую работу. Девять лет провел в системе БАТЭ. Был тренером дубля, старшим тренером основной команды и с 2007 по 2013 годы – главным тренером белорусского клуба.

В 2013 году продолжил карьеру в России, подписав контракт с "Кубанью". Также он возглавлял "Урал", "Уфу", "Краснодар" и ЦСКА. 

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Теги:
Назначения Футбол
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