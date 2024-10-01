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Экономика

Доллар может подорожать до 100 рублей к концу года

09 октября 2024 19:36  [109] Экономика

Доллар может подорожать до 100 рублей к концу 2024 года, сообщает телеканал "360".

Эксперты отмечают, что на курс доллара в РФ влияют несколько факторов.

Так, одним из главных считается объем продажи выручки экспортерами. Ожидалось, что поступление валюты в Россию увеличится по итогам сентября, когда был зафиксирован рост стоимости нефти. Однако этого не произошло, поскольку большинство экспортеров оставляют свою выручку на зарубежных счетах.

Кроме того, операции Центробанка и Минфина на валютном рынке, а также разница между поступлениями от экспорта и импорта тоже связаны с курсом валюты.

Наконец, на стоимость доллара влияет показатель ключевой ставки от ЦБ, процентные ставки коммерческих банков и уровень инфляции в стране в целом.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина.

 

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Теги:
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