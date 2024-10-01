Катер "Герой" отремонтировали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Ремонт катера "Герой" на Нижне-Волжской набережной завершился в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

"Памятник появился там в 1985 году, отслужив своей Родине в Гражданской войне в составе Волжской флотилии и в Великой Отечественной войне. С момента установки - почти 40 лет - памятник ни разу капитально не ремонтировали", - отметил мэр.

Он рассказал, что в этом году катер очистили от старой выгоревшей краски, загрунтовали, заново покрасили и выполнили облицовку постамента памятника новыми гранитными плитами.

Ранее сообщалось, что ремонт кинотеатра "Орленок" в Нижнем Новгороде обойдется в 40 млн рублей.