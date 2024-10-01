Катер "Герой" отремонтировали в Нижнем Новгороде

Фото:
Ремонт катера "Герой" на Нижне-Волжской набережной завершился в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
"Памятник появился там в 1985 году, отслужив своей Родине в Гражданской войне в составе Волжской флотилии и в Великой Отечественной войне. С момента установки - почти 40 лет - памятник ни разу капитально не ремонтировали", - отметил мэр.
Он рассказал, что в этом году катер очистили от старой выгоревшей краски, загрунтовали, заново покрасили и выполнили облицовку постамента памятника новыми гранитными плитами.
Ранее сообщалось, что ремонт кинотеатра "Орленок" в Нижнем Новгороде обойдется в 40 млн рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+