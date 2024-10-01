Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2024 07:46  [69] Катер "Герой" отремонтировали в Нижнем Новгороде
10 октября 2024 07:05  [107] Около 3 тысяч нижегородцев бесплатно обучились благодаря нацпроекту "Демография"
09 октября 2024 19:02  [297] Около 7,4 тысяч жилых домов подключены к отоплению в Нижнем Новгороде 
09 октября 2024 18:45  [305] Мэрия Нижнего Новгорода закупит мобильные городки БДД в 2025 году
09 октября 2024 18:17  [335] Учебный центр по управлению БПЛА открыли в Кстове
09 октября 2024 17:56  [321] Встречу с родственниками участников СВО провели в Нижегородском районе
09 октября 2024 17:24  [334] ГИБДД зарегистрировала более 40 ДТП с участием детей на самокатах в Нижнем Новгороде
09 октября 2024 15:52  [348] Нижегородским вузам рекомендовали повысить стипендии для отличников учебы
09 октября 2024 15:46  [395] Замглавы Нижнего Новгорода провел встречу с жителями дома №37 по улице Фучика
09 октября 2024 15:02  [346] Более 160 ДТП с участием детей произошло в Нижнем Новгороде
Общество

Катер "Герой" отремонтировали в Нижнем Новгороде

10 октября 2024 07:46  [69] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Ремонт катера "Герой" на Нижне-Волжской набережной завершился в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

"Памятник появился там в 1985 году, отслужив своей Родине в Гражданской войне в составе Волжской флотилии и в Великой Отечественной войне. С момента установки - почти 40 лет - памятник ни разу капитально не ремонтировали", - отметил мэр. 

Он рассказал, что в этом году катер очистили от старой выгоревшей краски, загрунтовали, заново покрасили и выполнили облицовку постамента памятника новыми гранитными плитами.

Ранее сообщалось, что ремонт кинотеатра "Орленок" в Нижнем Новгороде обойдется в 40 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Памятники Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph