Владимиру Путину представили новую ткацкую фабрику в Володарском муниципальном округе Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Президенту России Владимиру Путину 9 октября представили в формате ВКС новое производство на "Первой ткацкой фабрике" в Володарском муниципальном округе Нижегородской области.

Глава государства по видеосвязи ознакомился с ходом реализации новых инвестиционных проектов в промышленности во Владимирской, Нижегородской, Самарской и Иркутской областях и в Краснодарском крае.

"Ключевая задача – расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу. Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию, на те товары, которые мы можем и должны производить сами, дома, в России, обеспечивая и внутренние, и потребности мирового рынка", - подчеркнул Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

Проект "Строительство ткацко-отделочного производства полного цикла" по импортозамещению при поддержке Фонда развития промышленности и правительства Нижегородской области реализован на территории ТОР "Володарск". О текущих задачах и планах предприятия Владимиру Путину рассказала генеральный директор ООО "Первая ткацкая фабрика" Надежда Аверина.

"В завод вложено свыше трех миллиардов рублей. Наше предприятие позволит обеспечить отечественных производителей мебели, специальной одежды и авиапроизводителей качественными тканями. Наш завод может выпускать 11 миллионов погонных метров тканей, и мы планируем занять до 30 процентов рынка в нашем сегменте. Современное высокотехнологичное оборудование, приобретенное при поддержке Фонда развития промышленности, позволяет нам наравне конкурировать с лучшими производителями тканей и активно замещать их на российском рынке. Уже сейчас предприятие выпускает широкий ассортимент продукции – такие ткани, как мебельный велюр, тюль, водостойкие и огнестойкие такни. Мы создали образцовое предприятие, при этом наших сотрудников мы обеспечиваем комфортным жильем и активно обучаем молодых специалистов по программе "Наставничество", - сказала Надежда Аверина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что при реализации проекта активно используются различные меры поддержки, в том числе в рамках национальных проектов. Привлечен крупный заем федерального Фонда развития промышленности – 1,5 миллиарда рублей. При поддержке программы "Комплексное развитие сельских территорий" строится жилье для сотрудников. Поддержка в привлечении кадров оказывается и по федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

"В рамках этого проекта уникальным образом обеспечено сочетание всех вех мер господдержки по линии разных министерств правительства. Во-первых, это работа Минпромторга и Фонда развития промышленности, но мы также задействовали так называемый механизм "1704" от Министерства экономического развития РФ. И что очень отрадно и редко встречается, коллеги строят жилье, по сути, ткацкую деревню в Володарске. Это делается при поддержке Министерства сельского хозяйства по программе Фонда развития сельских территорий. Мы ещё раз обращаем внимание, что проект организован в ТОСЭР Володарска. Есть разные точки зрения относительно успешности реализации проектов на территориях особого экономического развития, но у нас этот механизм реально работает. И производство на ткацкой фабрике – один из примеров такой эффективности", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области рассказал президенту РФ о том, что предприятие собирается в будущем запускать производство нитей – сырья для ткацкой фабрики.

"Владимир Владимирович, хотел поблагодарить вас за поддержку запуска всех инструментов, которые перечислены, и выразить благодарность Правительству Российской Федерации. Мы будем продолжать работать, уверен, что промышленное развитие в Нижегородской области подтвердит правильность мер поддержки", - добавил Глеб Никитин.

Новая фабрика площадью 26 тыс. кв. м состоит из ткацкого цеха, подготовительного участка, красильного и отделочного производства, а также складов пряжи, химических материалов и готовой продукции. Уровень локализации производства составляет 90%. Основными заказчиками выступают крупные производители мебели, матрасов в России. Предприятие является первым и единственным в России производителем мебельного велюра.

Проект создания нового производства находится на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области. Компания стала первым участником программы Корпорации по снижению затрат на энергоресурсы и обеспечению бесперебойного энергоснабжения с использованием газопоршневых электростанций.

Отмечается, что инвестор уже приступил к разработке проекта второй очереди предприятия - завода по производству полиэфирных текстильных нитей и волокна мощностью 80 тысяч тонн в год. Этот завод станет первым в России, так как продукция здесь будет производиться методом "прямого" формования из отечественного сырья, что позволит значительно снизить сырьевую зависимость от импорта.