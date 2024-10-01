Стоимость одного "квадрата" на вторичном жилье в РФ выросла с начала года на 6,4%, сообщает ТАСС.
Так, в настоящее время средняя стоимость 1 кв. метра на "вторичке" составляет порядка 112 тыс.рублей.
Наиболее высокий прирост отмечен в Краснодаре (+20,5%), в Махачкале (+15,4%), в Набережных Челнах (+14,3%).
Эксперты фиксируют тренд сближения ценников как на рынке новостроек, так и на вторичном жилье. Отмечается, что данный процесс, прежде всего, обусловлен отсутствием дешевой ипотеки, а также продолжающейся активностью покупателей из числа тех, кто планирует приобрести недвижимость до конца года.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял первое место по росту цен на "вторичку" по итогам сентября.
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