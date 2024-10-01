Учителя в Тонкине уволили после инцидента с ученицей Происшествия

Учитель Тонкинской школы был уволен после инцидента со школьницей, сообщили в управлении образования администрации Тонкинского муниципального округа. Согласно информации, пострадавший ребенок проходит лечение в Нижнем Новгороде. "Состояние девочки оценивается как стабильное, удовлетворительное. Медики оказывают пациентке всю необходимую помощь", - сообщили в Минздраве Нижегородской области.

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