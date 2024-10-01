В Доме культуры села Абрамово Арзамасского округа отремонтировали танцевальный зал и открыли филиал Центра ремесел Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Дом культуры села Абрамово Арзамасского округа заметно преобразился в этом году. На ремонтные работы и закупку автомобиля учреждению выделено более 4,1 млн рублей. Абрамовский дом культуры – наглядный пример успешной реализации федерального проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия", подчеркнул во время рабочей поездки в Арзамасский округ региональный координатор проекта Сергей Горин.

Как отметил директор Абрамовского культурно-досугового комплекса Александр Усимов, учреждение участвует в партийном проекте с 2020 года.

"Этот год стал для нас тоже очень продуктивным. Мы капитально отремонтировали зал для танцевальной и цирковой студий: заменили пол, на стенах сделали декоративную штукатурку, закупили новые станки, зеркала, одежду для окон, приобрели шкафы для костюмов. Также полностью отремонтировали помещение, в котором теперь располагается филиал Центра ремесел. Жители с огромной радостью и желанием пополняют экспозицию, приносят старинные вещи. Здесь в мастерской сейчас занимается более 30 детей по направлению "народная кукла". Кроме того, в скором времени поставщик доставит нам новый автомобиль "Газель" для поездок творческих коллективов на гастроли", - рассказал о произошедших переменах Александр Усимов.

В Абрамовском доме культуры располагаются отделение Выездновской детской школы искусств, библиотека, работает 19 кружковых и любительских объединений для жителей всех возрастов, есть свой народный театр, ведется активная краеведческая работа. В зону обслуживания ДК входят несколько сел с общей численностью более двух тысяч человек. Здание дома культуры построено в 1966 году, за время участия в проекте он обрел

совершенно новый вид. За несколько лет в учреждении провели масштабные работы: оборудовали системы канализации и горячего водоснабжения, заменили электропроводку, установили новые окна на первом этаже, привели в порядок фасад, отремонтировали кровлю, фойе, туалетные комнаты, коридор, зрительный зал, приобрели удобные зрительские кресла.

"За последнее время наш клуб просто не узнать! Шикарный зрительный зал, не каждый большой городской дом культуры может таким похвастаться. У нас здесь проходят все праздники, стало традицией проводить "Рождественские встречи", когда молодежь готовит для сельчан спектакли. И зал всегда полон. Мы постоянно проводим заседание нашего женского клуба "Отрада", в библиотеке книги читаем, обсуждаем новости, мастерим что-то. Наши ребятишки в замечательную цирковую студию ходят, в танцевальный зал. До недавнего времени очень хотели, чтобы открыли здесь какой-нибудь уголок старины. В этом году мечта осуществилась!", - поделилась председатель совета ветеранов села Абрамово Татьяна Кочешкова.

В планах у руководства городского округа и дома культура – создание модельной библиотеки, проект которой уже представлен на конкурсную комиссию. В его основе – творчество знаменитого земляка, поэта, учителя, ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного работника культуры РФ Александра Плотникова, а также истории села и его знаменитых людей.

Как отметила директор департамента культуры администрации городского округа город Арзамас Наталья Кочешкова, поддержка партийного проекта не только повышает качество и уровень культурной жизни в небольших городах и селах, но дает возможности для привлечения специалистов.

"Этот проект дает возможность в глубинке, в небольших населенных пунктах, иметь хорошее учреждение культуры, современное оборудование. Кроме того, создавая комфортные и современные условия, мы можем привлекать в эти учреждения на работу специалистов. И соответственно, в результате – это яркие творческие коллективы, интересные спектакли, концерты, разнообразная клубная деятельность... Это уже другой – более высокий уровень", - сказала директора департамента культуры.

Отметим, что в городском округе в проекте "Культура малой Родины" ежегодно с начала его реализации участвует и Арзамасский театр драмы. В этом сезоне благодаря проекту в театре поставили два новых спектакля – "Гамлет" У. Шекспира и "Месяц в деревне" по произведениям И. Тургенева.

"Культура малой Родины" – один из самых востребованных и успешных проектов партии "Единая Россия". И во время таких поездок по региону мы видим большие достижения, которые происходят в наших учреждениях культуры благодаря его реализации. За это время в сотнях местных домов культуры Нижегородской области сделаны ремонты, получено новое оборудование. Поставлены новые спектакли в театрах. Появляется импульс к развитию современных библиотек. И самое главное – увеличивается посещаемость этих учреждений, повышается запрос жителей на развитие культурной жизни, люди хотят приобщаться к творчеству, развивать свои таланты. И проект отвечает на эти запросы, имеет широкую поддержку у работников культуры и у жителей. А это – одна из главных наших задач, включенных в народную программу партии", - подвел итоги поездки региональный координатор партпроекта "Культура малой Родины" Сергей Горин.

Напомним, по проекту "Культура малой Родины" в этом году в Нижегородской области поддержку на текущий ремонт и укрепление материально-технической базы получат 48 учреждений культуры. Поддержка и улучшение качества работы учреждений культуры, обновление материально-технической базы, разнообразие репертуара, повышение их доступности является главными задачами проекта "Культура малой Родины" и отражено в народной программе партии.